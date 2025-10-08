Vicky Berrío es una actriz y comediante que conquistó a los televidentes con su carismática y risueña personalidad gracias a su participación en MasterChef Celebrity el año pasado, programa que le permitió obtener mayor reconocimiento y logró ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos, en la que hizo su nueva faceta como presentadora.

La antioqueña también se volvió muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 400 mil seguidores y comparte contenido único, parte de su carrera como los shows que realiza y un poco de su vida personal con sus familiares que han aparecido en diferentes videos.

En varias de sus publicaciones ha presumido su relación con Edison Boniek, mostrando la química que siguen manteniendo a medida del tiempo y aunque, en su momento recibieron críticas por la diferencia de edad, pues se dice que él 18 años menor, también fueron elogiados por cómo han defendido su historia.

La pareja ha demostrado disfrutar de diversos momentos, pero sorprendieron a sus seguidores y fanáticos al anunciar su compromiso. Mediante sus perfiles subieron unas fotografías y videos que muestran el romántico momento acompañado de un mensaje de amor por parte de Vicky, una propuesta bajo el mar.

“Jamás imaginé que una inmersión en el mar, se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables, me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia … ¿Quieres ser mi esposa? Mi respuesta es siii, desde lo más profundo jajaja literal”, escribió en la primera parte.

Vicky Berrío se comprometió y mostró su anillo. | Foto: Captura de Instagram @vicky.berrio / @edisonboniek

Luego, le agradeció por haber convertido ese momento en algo tan especial e inolvidable, pues Berrío no lo esperaba y le expresó su sentir no solo por la romántica propuesta, sino por los sentimientos que le produce.

“Gracias amor por hacer de este momento algo tan mágico y tan nuestro. Acepto seguir compartiendo mi vida contigo, acepto más risas, más retos y más sueños juntos. Amo lo que somos, amo nuestra historia y amo la vida que nos espera”, añadió.

Por último, mencionó que solo las personas cercanas a la comediante saben lo mucho que significa que alguien le diga que quiere pasar el resto de sus días a su lado porque ella también quiere lo mismo.

La publicación ya tiene más de 32 mil me gusta y 700 comentarios, en los que seguidores, fanáticos, incluso amigas de Vicky como Martina La Peligrosa y Caterine Ibargüen los felicitaron.