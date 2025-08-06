Reacción de Vicky Berrio al darse cuenta de que Luisa Fernanda W la comenzó a seguir: “Qué embalada”

Vicky Berrio es una actriz, comediante e improvisadora, exparticipante de una de las temporadas de MasterChef Celebrity, donde se ganó el corazón de muchos televidentes gracias a su carisma y su divertida personalidad y fue presentadora del El after de La casa de los famosos.

La paisa es muy activa en sus redes sociales, en su perfil de Instagram tiene más 350 seguidores, en donde comparte videos de su vida profesional y personal en compañía de sus seres queridos.

La comediante publicó este miércoles, 6 de agosto, en sus historias que una de las creadoras de contenido más reconocidas la comenzó a seguir y dijo: “Aquí con cuidado de la piel porque me pasó algo, es que estaba así elevada mirando el celular cuando veo que a alguien me empieza a seguir y como que uno siente un compromiso”.

“Pues sí, Luisa Fernanda W me empezó a seguir, Dios mío bendito y yo dije ¿ahora yo qué ropa me voy a poner?, Dios mío qué embalada. Luisa Fernanda, yo la verdad, espero no decepcionarte, yo esos bolsitos que tengo para ponerme digo que pena, pero estoy trabajando en eso”, añadió con sarcasmo la mujer.

Al final del video, Vicky agregó que ella sentía que la influencer la seguía por su personalidad y de una manera humorística preguntó: “¿a quién quiero engañar?”.

Berrío no mencionó más sobre el tema y en la siguiente historia explicó que realmente tenía puesta una mascarilla porque tenía en un evento de la Feria de las Flores y le hizo una invitación a sus seguidores para qué se conectarán.

Sin embargo, la paisa compartió el momento en su perfil Tiktok y a tan solo unas horas ya supera los 800 me gusta y donde los usuarios e internautas no dudaron en comentar emojis de risa por la jocosa manera en la que relató la situación.

“Vicky, tú sales con unas jajajajaja”; “Ay Vicky, así me sentiría yo si tú me siguieras”; “Esta abuelita y sus cosas”; “Vicky me encanta tu humor”; fueron algunos de los comentarios.

La empresaria Luisa Fernanda W no paso desapercibida la reacción y también la subió a sus historias de Instragram y escribió: “¡Hermosa!”, acompañado de tres corazones rojos.

¿Vicky Berrío y Valeria Aguilar tienen algún parentesco?

La comediante y la creadora de contenido subieron un video en el que Valeria dijo en el capítulo de MasterChef, donde salen las fotos de las mamás, la gente pensó que iba a aparecer Vicky, pues la joven se encuentra participante en esta séptima temporada del reality.