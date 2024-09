Claudia Bahamón se destapó y reveló la cirugía que le pidieron para ser presentadora: “Aún me parece increíble”

Claudia Bahamón habló de la curiosa petición que le hicieron para ser presentadora

Claudia habló y confesó que le preguntaron si se sometería a una cirugía plástica para lograr el cargo: “Fíjate que antes de yo hacer televisión, fui a Caracol a hacer un casting que me invitaron para presentar entretenimiento los fines de semana. Y cuando llegué, Yamid Amat, papá, me dijo que muy chévere, pero que si yo me podría tetas para presentar. Y yo en mi cabeza era: ‘si supiera que ya me puse [risas]”, dijo.