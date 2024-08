¿Trampa en MasterChef? Claudia Bahamón rompió el silencio e hizo fuerte llamado de atención en pleno reto

En esta oportunidad se realizó una prueba en la que los famosos debían cocinar el mismo plato en estaciones diferentes, las cuales estaban divididas con el objetivo de que no pudieran ver las técnicas, ingredientes y emplatados de su pareja, y, por el contrario, lograran ponerse de acuerdo únicamente haciendo uso de la voz.

Juan Pablo Llano y Caterine Ibarguen hicieron trampa en el reto

No obstante, debido a la adrenalina que vivieron en medio del estresante momento, rompieron las reglas y fueron descubiertos por medio de las cámaras que la producción instaló en la cocina para capturar cada uno de sus movimientos.

Mientras se encontraban trabajando en la preparación de lo que sería la entrada y el plato fuerte que le presentarían al trío de expertos Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, Juan y Caterine rompieron una de las reglas más importantes, la cual indica que no pueden mostrarse ninguno de los ingredientes, platos o herramientas de cocina por debajo de las divisiones.

“Uno puede cometer errores de ejecución por inocencia, ¿si me entiendes?, eso es diferente porque estás, te equivocas y seleccionas algo que no es, pero no malintencionado”, dijo Juan Pablo Llano en su defensa en la sección de entrevistas individuales del programa de cocina.