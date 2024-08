Cony Camelo rompió el silencio y se pronunció tras críticas por ‘MasterChef Celebrity’: “No falta el pendejo”

“Si le da asco, no lo vea. Además, esos programas están editados para que la gente básica crea lo que ellos quieren. Acomodan respuestas y frases para generar emociones y pasiones. Sea más inteligente”, respondió.

De igual manera, otra mujer intentó ofenderla, asegurando que la artista había aceptado MasterChef Celebrity sólo por plata. La colombiana no se guardó nada y terminó asegurando que las personas solamente se quedaban con lo que veían en pantalla, pues la idea era divertir al público con algo distinto en la competencia.

“Plata y diversión. Hay mucha gente que se divierte, los niños, etc. No falta el pendejo que se lo toma en serio y ama y odia porque se come el cuento que le cuentan. Como cuando la gente insultaba al malo de la novela en la calle. Así de estúpidos se ven”, concluyó Camelo.