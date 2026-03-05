Gente

Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, rechaza participación de Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno: “Indigna”

La actriz se pronunció en su cuenta de X.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 1:37 p. m.
Nórida Rodríguez y Cuba Gooding Jr.
Nórida Rodríguez y Cuba Gooding Jr. Foto: Semana

La actriz Nórida Rodríguez, quien fue gerente de RCTV entre 2023 y 2024, criticó con dureza este jueves, 5 de marzo, la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien estuvo involucrado en diversas denuncias de agresión sexual en el pasado, en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, que fue financiada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una publicación en la red X, Rodríguez recordó las denuncias contra el estadounidense y cuestionó que se le haya pagado con recursos públicos.

“Más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil”, dijo inicialmente.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Y agregó: “Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”.

Gente

Carolina Cruz habló de “oscuridad” en las redes en tiempos de guerra en el mundo y dejó mensaje: “Metidos en la serie de terror”

Gente

María Gabriela Isler se separó de Mauro Urquijo y presentó a su nuevo novio en vivo; contó por qué terminó con el actor

Gente

Sara Corrales destapó cuándo nacerá su bebé y reveló la nacionalidad que tendrá: “El mejor regalo que me puedo hacer a mí”

Gente

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Gente

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Gente

Nórida Rodríguez expuso frustrante momento que vivió; fue víctima de lamentable situación: “Me lo merezco por ingenua”

Gente

Nórida Rodríguez expuso verdad sobre su primer esposo; dio detalles tras muerte del famoso actor: “Me costó tomar la decisión”

Gente

Nórida Rodríguez abrió su corazón y se destapó sobre desgarrador dolor tras muerte de Toto Vega: “Me quería morir”

En otro mensaje, Rodríguez aseguró que ella no hubiese permitido la participación del actor en el filme que habría tenido una financiación del estado de más de dos millones de dólares.

“Habría que aclarar que como se trata de una coproducción el aporte de RTVC es de 8.104.424 millones y la contrapartida del coproductor es de 7.786.603 millones en especie. Es decir que la inversión del Estado es de un poco más de 2 millones de dólares, no 4. Esto en el mercado audiovisual es una película de bajo presupuesto y muy promedio, comparada con otras producciones importantes de la TV Pública como Ema Reyes. Lo que indigna es que el protagonista sea un extranjero, abusador de mujeres. Eso yo no lo hubiera permitido”, subrayó la actriz.

¿Quién es Cuba Gooding Jr.?

Cuba Gooding Jr. saltó a la fama en los años 90 con roles memorables en Hollywood. Fue ganador del Óscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Jerry Maguire en 1996 y ha sido reconocido por su participación en películas como Boyz n the Hood, A Few Good Men y Men of Honor.

Cuba Gooding Jr
Cuba Gooding Jr. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Sin embargo, desde el auge del movimiento MeToo en 2019, Gooding Jr. ha enfrentado una avalancha de acusaciones graves. Decenas de mujeres lo han denunciado por abusos sexuales, incluidos besos no consentidos, tocamientos y en un caso de presunta violación.

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

El 19 de agosto de 2020, una mujer presentó una demanda contra el actor, acusándolo de violarla en 2013 en la ciudad de Nueva York. Las dos partes llegaron a un acuerdo el 6 de junio de 2023. Como resultado del acuerdo, Gooding no fue juzgado.

En 2023, se declaró culpable de forzar besos y tocamientos en dos incidentes que ocurrieron en Nueva York entre 2018 y 2019. Sin embargo, otras demandas civiles, como las de noviembre de 2023, lo señalan por agredir a camareras y clientas en bares y restaurantes, solicitando indemnizaciones por daños emocionales.

Más de Gente

Carolina Cruz

Carolina Cruz habló de “oscuridad” en las redes en tiempos de guerra en el mundo y dejó mensaje: “Metidos en la serie de terror”

María Gabriela Ísler y Mauro Urquijo

María Gabriela Isler se separó de Mauro Urquijo y presentó a su nuevo novio en vivo; contó por qué terminó con el actor

Foto: Instagram @saracorrales

Sara Corrales destapó cuándo nacerá su bebé y reveló la nacionalidad que tendrá: “El mejor regalo que me puedo hacer a mí”

Luis Alfonso y su esposa

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, reveló cuál es su rasgo más tóxico.

⁠Juan Manuel Mendoza, esposo de Melina Ramírez, confesó su rasgo “tóxico” en relaciones que lo saca de casillas

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy jueves, 5 de marzo: giro para ganarse la lotería

Murió el novelista Antonio Lobo a los 83 años.

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Koral Costa junto a Omar Murillo

Koral Costa, ex de Omar Murillo, estalló, en medio de lágrimas, por críticas de su separación: “Gente vacía”

Noticias Destacadas