Nórida Rodríguez, exgerente de RTVC, rechaza participación de Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno: “Indigna”

La actriz Nórida Rodríguez, quien fue gerente de RCTV entre 2023 y 2024, criticó con dureza este jueves, 5 de marzo, la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien estuvo involucrado en diversas denuncias de agresión sexual en el pasado, en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, que fue financiada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una publicación en la red X, Rodríguez recordó las denuncias contra el estadounidense y cuestionó que se le haya pagado con recursos públicos.

“Más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil”, dijo inicialmente.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Y agregó: “Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”.

En otro mensaje, Rodríguez aseguró que ella no hubiese permitido la participación del actor en el filme que habría tenido una financiación del estado de más de dos millones de dólares.

“Habría que aclarar que como se trata de una coproducción el aporte de RTVC es de 8.104.424 millones y la contrapartida del coproductor es de 7.786.603 millones en especie. Es decir que la inversión del Estado es de un poco más de 2 millones de dólares, no 4. Esto en el mercado audiovisual es una película de bajo presupuesto y muy promedio, comparada con otras producciones importantes de la TV Pública como Ema Reyes. Lo que indigna es que el protagonista sea un extranjero, abusador de mujeres. Eso yo no lo hubiera permitido”, subrayó la actriz.

¿Quién es Cuba Gooding Jr.?

Cuba Gooding Jr. saltó a la fama en los años 90 con roles memorables en Hollywood. Fue ganador del Óscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Jerry Maguire en 1996 y ha sido reconocido por su participación en películas como Boyz n the Hood, A Few Good Men y Men of Honor.

Cuba Gooding Jr. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Sin embargo, desde el auge del movimiento MeToo en 2019, Gooding Jr. ha enfrentado una avalancha de acusaciones graves. Decenas de mujeres lo han denunciado por abusos sexuales, incluidos besos no consentidos, tocamientos y en un caso de presunta violación.

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

El 19 de agosto de 2020, una mujer presentó una demanda contra el actor, acusándolo de violarla en 2013 en la ciudad de Nueva York. Las dos partes llegaron a un acuerdo el 6 de junio de 2023. Como resultado del acuerdo, Gooding no fue juzgado.

En 2023, se declaró culpable de forzar besos y tocamientos en dos incidentes que ocurrieron en Nueva York entre 2018 y 2019. Sin embargo, otras demandas civiles, como las de noviembre de 2023, lo señalan por agredir a camareras y clientas en bares y restaurantes, solicitando indemnizaciones por daños emocionales.