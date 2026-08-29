Murió Lucy Bolaños Díaz, famosa actriz y directora de teatro; la despidieron con sentidos mensajes

El teatro colombiano perdió a una de sus figuras más representativas. Lucy Bolaños Díaz, actriz, directora, pedagoga y gestora cultural, falleció el pasado 28 de agosto en Cali, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera y desde donde contribuyó durante décadas a la transformación de las artes escénicas en el país.

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La noticia de su fallecimiento fue comunicada por el Teatro La Máscara. La velación se llevará a cabo este 29 de agosto en la sede del colectivo, mientras que las exequias tendrán lugar el domingo 30 de agosto, a las 11:00 a. m., en el Cementerio Metropolitano del Norte de Cali.

“Lucy madre, Lucy abuela, Lucy hija, Lucy hermana y siempre gran amiga, partiste en paz abrazada y rodeada de amor. Hoy y siempre honramos la grandeza de tu legado que vive presente en cada una de nosotras”, se lee en el comunicado.

Bolaños estuvo vinculada desde sus inicios al Teatro La Máscara, colectivo que ayudó a fundar y que posteriormente dirigió. La agrupación, creada en 1972, adquirió especial relevancia a partir de 1984, cuando se consolidó como un espacio integrado por mujeres y enfocado en explorar, mediante el teatro, diferentes problemáticas sociales relacionadas con la experiencia femenina.

Desde ese escenario, la artista impulsó obras que llevaron a las tablas asuntos considerados polémicos para la época, entre ellos el aborto, la prostitución, el infanticidio y distintas expresiones de violencia. Su trabajo convirtió al Teatro La Máscara en un referente de la creación colectiva y de la investigación teatral con perspectiva de género.

La trayectoria de Bolaños también fue reconocida con importantes distinciones. Entre ellas se encuentran la Medalla al Mérito Artístico y Cultural, recibida en 1993, y la Gran Orden del Ministerio de Cultura, otorgada en 1998 por su aporte al desarrollo y promoción del teatro colombiano.

Su influencia no se limitó a Cali, ya que buscó la forma de expandirse por varias partes. Junto al Teatro La Máscara participó en encuentros nacionales e internacionales y estuvo vinculada a organizaciones relacionadas con las artes escénicas y la defensa de los derechos de las mujeres.

La artista fue despedida por cientos de personas, quienes la recuerdan por su trabajo y su labor en escenarios culturales.