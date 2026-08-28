Abelardo De La Espriella se pronunció tras la muerte de Harald V, rey de Noruega: “Nos inspira a seguir construyendo”

El panorama internacional fue impactado con la noticia de la muerte de un integrante de la realeza noruega, el cual fue muy reconocido por su trabajo y legado.

El rey Harald V de Noruega falleció este viernes, 28 de agosto, a los 89 años de edad, tras sufrir un agravamiento de los problemas de salud que le llevaron a ser ingresado el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.

Murió a los 89 años Harald V, rey de Noruega

Ante esto, Abelardo De La Espriella reaccionó y se pronunció a través de redes sociales, específicamente de su cuenta de X, despidiendo al monarca. El mandatario compartió un post con una imagen, refiriéndose a esta pérdida.

Jefe de Estado aseguró que el líder era de admirar por la manera en la que sirvió a su pueblo, además de llevar la unidad y el diálogo como base de su reinado

“Hoy acompaño, con el corazón, al pueblo de Noruega por la partida de su majestad el rey Harald V. Un líder que dedicó su vida al servicio de su pueblo, la unidad y al diálogo. Su legado nos inspira a seguir construyendo un mundo más próspero y solidario. Dios lo tenga en su gloria”, escribió.

El rey había sido internado por una retención de líquidos y una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía.

“Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de su majestad el rey Harald”, ha anunciado la Casa Real noruega en un breve comunicado, en el que ha afirmado que el monarca “falleció en paz a las 6: 35 horas del viernes 28 de agosto, en el Hospital Universitario de Oslo”.

El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado hace once días. Desde entonces presentó un empeoramiento de su estado de salud, lo que llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda durante la jornada del jueves, 27 de agosto.

*Con información de Europa Press.