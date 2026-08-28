Natalia París se vio cara a cara con Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista y hablaron de su polémica ruptura amorosa: “Me cachoneaste”

Natalia París ha construido una amplia carrera que la llevó a destacarse tanto en el mundo del modelaje como en su faceta de DJ. Con el paso de los años, se ha mantenido como una de las personalidades más reconocidas y admiradas del país, recibiendo constantemente el respaldo y la atención de sus seguidores.

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Su presencia en los medios de comunicación y las plataformas digitales también ha hecho que el público se interese por diferentes aspectos de su vida fuera de los escenarios. La figura pública ha logrado mantenerse vigente, mientras sus publicaciones y apariciones continúan generando curiosidad entre quienes siguen de cerca su trayectoria.

Uno de los temas que más comentarios ha despertado está relacionado con su vida sentimental. Sus relaciones han sido observadas por el público y han estado marcadas por distintas experiencias, desde momentos de felicidad e ilusión hasta decepciones, episodios difíciles y procesos que han contribuido a su crecimiento y transformación personal.

Recientemente, Natalia París volvió a ser foco de reacciones tras participar en el segmento De frente con mi ex, de La Red, donde se reencontró con Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, con quien duró siete años.

Ambos pudieron charlar y responder preguntas, reviviendo esta polémica historia que estuvo en el centro mediático de la farándula por mucho tiempo. La Dj y el actor dialogaron sobre su vínculo, confrontando la ruptura que atravesaron.

La expareja repasó lo que sucedió en los años 2000, señalando que la modelo quedó enamorada cuando lo conoció, al punto de querer unir su vida para siempre. Los dos catalogaron su noviazgo como “de telenovela”, pues el venezolano le envió flores y la quiso conquistar, hasta que se dieron una oportunidad y vivieron juntos por siete años.

El final de la relación se dio por una infidelidad que arranco en rumores y luego fue confirmada por la misma productora musical. La paisa se enteró de todo y decidió poner fin a su unión, enmarcando que los cachos la lastimaron mucho.

“Los cachos no tienen ningún sentido cuando yo te amaba tanto”, dijo el artista.

“Me cachoneaste, reconócelo”, respondió la modelo, entre risas.

Cuando todo acabó, Natalia París reaccionó muy mal, al punto de pincharle las llantas del carro a su expareja, además de lanzarle la ropa por el balcón. Allí fue clara en que el amor que sentía era muy grande, por lo que la tusa fue intensa y dolorosa.

“Ese amor que yo sentía... yo soy así: leona, apasionada, y lo quería matar”, dijo.

Ante la pregunta de una nueva oportunidad, Baptista indicó: “Yo no soy de los que digo ‘de esa agua no tomaré’”.