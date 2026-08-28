Llega a Colombia nueva marca que podría amenazar liderazgo en ventas de Tesla y BYD: precios sorprendieron

Ante el gran impacto que ha tenido el mercado automotor colombiano en materia de vehículos eléctricos, distintas marcas del sector han comenzado a llegar al país en búsqueda de competir con aquellas compañías que se encuentran establecidas, como lo son Tesla y BYD.

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Una de ellas ha sido Arcfox, la marca prémium de carros 100 % eléctricos de BAIC Group que ha comenzado sus operaciones en el país acompañada de una línea de tres modelos que buscan encabezar los registros de unidades vendidas.

Cada uno de estos carros obedece a una propuesta alineada con las necesidades actuales del consumidor colombiano más exigentes, pues han sido fabricados y diseñados desde el comienzo como coches eléctricos que poseen un alto nivel tecnológico, así como altos estándares de seguridad, una gama moderna y la capacidad de poder brindar una experiencia de usuarios competitiva.

Los modelos serán vendidos inicialmente en las principales ciudades de Colombia, específicamente Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Los carros de Arcfox que recorrerán las calles del país son los siguientes:

Arcfox T1

Arcfox T5

Arcfox S5

“Queremos que Arcfox se posicione como una marca prémium de nueva generación para consumidores que valoran la innovación, la tecnología y el diseño, y que quieren una experiencia de movilidad elevada, más sofisticada e inteligente y que abunde en equipamiento y confort, alejada de los paradigmas tradicionales de la industria”, señala Estuardo Pérez, gerente de mercadeo de Magma Automotive.

Los vehículos que trajo la marca Arcfox a Colombia responden individualmente a un perfil de cliente.

Arcfox T1

Arcfox T1 Foto: Arcfox

De los vehículos de gama que trajo la marca Arcfox a Colombia, el más pequeño es el Arcfox T1, el cual es una SUV compacta que se encarga de poner la movilidad eléctrica al alcance de un público que demanda sofisticación y practicidad urbana.

El coche cuenta con un motor eléctrico delantero de 94 hp y 175 Nm, el cual está vinculado con una batería de 42,4 kWh.

En cuanto a su autonomía, el vehículo eléctrico llega a alcanzar 375 kilómetros por medio del ciclo NEDC y alrededor de 310 km WLTP. Adicionalmente, el carro cuenta con una carga rápida de hasta 89 kW, la cual pasa del 30 % al 80 % en un tiempo aproximado de 25 minutos.

Dentro del vehículo se encuentra una pantalla central de 15,6 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, un cargador inalámbrico, un techo panorámico y asientos delanteros que cuentan con calefacción y ventilación.

Su precio de lanzamiento se encuentra en los $99.990.000 COP.

Arcfox T5

Arcfox T5 Foto: Arcfox

El Arcfox T5 es una SUV mediana, la cual se encarga de satisfacer la creciente preferencia de usuarios hacia vehículos más amplios, tecnológicos, versátiles y aspiracionales.

Dentro de sus características, el coche cuenta con un motor delantero de 248 hp y 360 Nm, mientras que su batería LFP ofrece una capacidad de 65 kWh.

Además, el carro ofrece 475 km NEDC o 405 km WLTP. Para recargar el vehículo, la carga rápida llega hasta 167 kW, la cual pasa del 30 % al 80 % en menos de 30 minutos.

Otras tecnologías que ofrece el carro son una pantalla de 15,6 pulgadas, el CarPlay inalámbrico, climatizador de dos zonas con bomba de calor, además de un frenado autónomo, un detector de punto ciego y una cámara de 360°.

El precio de este coche en Colombia es de un valor de $144.990.000 COP.

Arcfox S5

Arcfox S5 Foto: Arcfox

El Arcfox S5 es un sedán deportivo cuya propuesta sofisticada está dirigida a aquellos usuarios que buscan un diseño más dinámico y de alto desempeño.

Al igual que el T5, el coche presenta un motor de 248 hp y 360 Nm; sin embargo, la carrocería que tiene le permite llegar a una autonomía mayor, en donde la batería LFP de 65 kWh presenta 530 km por medio del ciclo NEDC y 430 km WLTP.

También ofrece carga rápida de un máximo de 167 kW, por medio de un tiempo aproximado de 30 minutos en donde pasa del 30 % al 80 %.

Su valor en el país es de $139.990.000 COP.