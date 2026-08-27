Porsche Cayenne eléctrica llega a Latinoamérica: revelan su precio, potencia y autonomía

Este jueves, Porsche oficializó la llegada a Latinoamérica de uno de sus modelos más apetecidos por el público: la SUV Cayenne, pero ahora eléctrica. Este anuncio emociona a los aficionados de la marca y de la industria en general, ya que involucra la nueva tecnología con una de las camionetas deportivas más importantes del mercado.

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La marca alemana aseguró que este nuevo modelo no olvida su ADN y, como muestra de ello, detalló que la SUV eléctrica cuenta con una tecnología que le permite ofrecer hasta 850 kW (1156 HP) y puede alcanzar una velocidad de 100 km/h en 2.5 segundos.

Esto representa un gran avance que se supera a sí mismo. Estas características, contrastadas con su versión tradicional, demuestran una superioridad, ya que la Cayenne GTS V8 Biturbo - 500 CV permite una aceleración de 0 a 100 en 4,4 segundos y tenía una potencia de 493 HP (368 kW).

“Hoy, el Cayenne eléctrico muestra el rendimiento en una dimensión completamente nueva, con tecnologías innovadoras desarrolladas en el automovilismo deportivo, estableciendo nuevos estándares en el segmento SUV tanto en dinámica de conducción como en autonomía y capacidad de carga”, expresó Thomas Illner, presidente y director general de Porsche Latin America.

Porsche Cayenne eléctrica. Foto: Tomado de Porsche - A.P.I.

Siendo un vehículo, uno de los principales puntos de observación es su autonomía que, según la marca oficial, cuenta con las siguientes características: hasta 400 kW de potencia de carga4y hasta 642 kilómetros de autonomía.

La SUV promete tener una velocidad máxima de 260 km/h, representando una linda oportunidad para los apasionados por la velocidad.

Su diseño

La marca asegura que la Porsche Cayenne eléctrica tiene un diseño progresivo y aerodinámico sin dejar su esencia, combinando sus características clave con un nuevo diseño que le haga honor a su tecnología e innovación.

Porsche Cayenne eléctrico. Foto: Tomado de Porsche - A.P.I.

Destaca su capó bajo con faros delgados Matrix LED, permitiendo enfatizar el ancho del vehículo combinando todas las funciones de iluminación en un solo módulo. También destacan los guardabarros fuertemente contorneados, que son típicos de otros diseños de Porsche, y la icónica línea de techo ligeramente inclinada.

“El resultado es un concepto de diseño moderno que lleva al Cayenne hacia el futuro”, dice Michael Mauer, jefe de estilo de Porsche.

En cuanto a su interior, los compradores podrán acceder a una personalización donde podrán escoger entre 13 colores estándar, nueve diseños de llantas de 20 a 22 pulgadas, 12 combinaciones de interior, así como hasta cinco paquetes de interior y hasta cinco paquetes de acentos.

El diseño interior de la camioneta también es personalizable. Foto: Tomado de Porsche - A.P.I.

La SUV tendrá también una gran oportunidad de digitalización, pues su pantalla es la más grande en cualquier vehículo de la compañía, ofreciendo un panel OLED elegantemente curvado que se integra perfectamente en la consola central y separa claramente las áreas de visualización y control.

Es posible comprar este vehículo en Colombia virtualmente desde USD$110.000, lo que se traduce en unos $340 millones.