Inspirado en la selva amazónica colombiana y apodado “El Ocelote”, Porsche lanzó un exclusivo 911 GT3 con paquete Touring 2025, terminado en el exclusivo Paint to Sample Forest Green Metallic.

El Proyecto Sonderwunsch "Icons of Latin America" se trata de una iniciativa de autos únicos, configurados localmente como un tributo sincero a la belleza, identidad y espíritu de esta diversa región. | Foto: Porsche / API

Este auto se creó dentro del Proyecto Sonderwunsch “Icons of Latin America” y se inspiró en la biodiversidad de la selva amazónica colombiana y en uno de sus habitantes más misteriosos: el ocelote.

La Amazonía colombiana es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Su vasta bóveda verde da vida al continente y alberga innumerables especies de plantas, aves y mamíferos. Es un tesoro nacional y un símbolo global de maravilla natural.

El 911 GT3 con paquete Touring refleja esta abundancia a través de su exterior Paint to Sample (2B4) Forest Green Metallic. El tono profundo brilla en varios matices de verde bajo el sol, evocando las infinitas capas de follaje de la selva tropical, sombras y luz entretejidas en un ritmo de vida.

Es un color que parece vivo, cambiando de misterio a brillantez según capte la mirada y el expuesto en el Salón del Automóvil cuesta 2.800 millones de pesos; sin embargo, ya tiene dueño.

Diversos acentos en Centenaire Silver proporcionan un contraste impactante en el exterior del vehículo. Son más que detalles estilísticos: evocan las molduras cromadas de los primeros Porsche 911 de la década de 1960, conectando este automóvil GT moderno con su legado de marca.

Cada detalle en Centenaire Silver evoca la pureza del lenguaje de diseño original de Porsche: el marco de la pagoda de la luz trasera, la aleta gurney pintada en el alerón trasero, las manijas de las puertas, la carcasa del espejo exterior, el marco de la rejilla de entrada trasera y el logotipo “Porsche” en la parte trasera. Incluso las ruedas de aluminio forjado de 20/21 pulgadas están pintadas en Forest Green Metallic con finas líneas en Centenaire Silver en la cara, equilibrando fuerza con elegancia.

Al explorar el interior, la inspiración cambia de la selva tropical en su conjunto al ocelote, uno de sus habitantes más cautivadores y protagonista de esta versión.

Este pequeño felino salvaje, presente en toda Colombia, es venerado por su belleza. Su pelaje marrón dorado está marcado con rosetas negras, un diseño intrincado que proporciona camuflaje de manera elegante. Durante siglos, el ocelote ha fascinado a las personas, apareciendo en el folclore y el arte. Hoy sigue siendo un símbolo de la diversidad natural y la resiliencia de Colombia.

El interior de este GT3 con paquete Touring único traduce la esencia del ocelote en artesanía Sonderwunsch. La mayor parte del habitáculo está terminado en cuero Cohiba Brown, un tono profundo que evoca el pelaje del animal, combinado con costuras cruzadas en Crema y Truffle Brown.

Los asientos deportivos mezclan Cohiba Brown con centros en tela Pepita, una paleta de Truffle Brown, Negro y Cream White, reminiscente del patrón moteado del ocelote y un guiño al patrimonio clásico de Porsche.

El tributo se hace más evidente en los reposacabezas, que están grabados con la silueta elegante e inconfundible del ocelote. Este diseño se inspiró directamente en las señales de tráfico colombianas que advierten a los conductores sobre cruces de fauna silvestre.

En los caminos rurales, donde la selva tropical se encuentra con el asfalto, estas señales recuerdan a los viajeros el delicado equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En este GT3 con paquete Touring, esa misma silueta se convierte en un símbolo de coexistencia, respeto y admiración.

La individualización continúa en cada detalle. Una placa exclusiva en ambos pilares B, terminada en Centenaire Silver, combina el logotipo de Porsche Latin America con la inscripción “Iconos de Latinoamérica”, una firma discreta pero poderosa de la identidad del proyecto.

Los protectores de umbral iluminados llevan no solo el logotipo GT3, sino también inscripciones que marcan ambos aniversarios: “30 Años de Autoelite” en el lado del conductor y “25 Años de Porsche Latin America” en el lado del pasajero, recordando su propósito conmemorativo.

La mayoría de las piezas interiores, como la carcasa del reloj Sport Chrono, el tablero superior e inferior, los marcos y las rejillas de ventilación, están envueltas en fino cuero Cohiba Brown, cosido en Truffle Brown.