Vehículos
Los carros más baratos del Salón del Automóvil: puede comprar un eléctrico desde los 42 millones
Las nuevas tecnologías son protagonistas en esta versión del Salón del Automóvil. Híbridos y eléctricos, la sensación.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Desde este viernes, 14 de noviembre, Bogotá es sede de una nueva versión del Salón del Automóvil, evento que se desarrolla en Corferias y donde se han dado cita las marcas de carros presentes en el país.
Con esta feria, el sector automotor del país seguramente aspirará a impulsar el mercado para lograr alcanzar las 250.000 unidades vendidas, luego que en los primeros 10 meses del año se superaran las 200.279 matrículas, logrando un crecimiento del 30,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En este sentido, el país cuenta con un amplio portafolio que incluye opciones con motores a combustión, carros híbridos y vehículos eléctricos, permitiéndoles a los consumidores tener de dónde escoger a la hora de optar por un nuevo auto, renovar el que se tiene o aspirar a una segunda unidad.
Esta gran variedad ha sido animada por la llegada de diferentes marcas chinas que, incluso, hicieron su presentación en el pasado Salón del Automóvil, donde hubo una importante llegada de marcas de origen asiático, las cuales se han enfocado en traer al país una amplia gama de modelos de tecnologías limpias.
Los carros más económicos, por marca, que puede comprar en el Salón del Automóvil
- Bestune Xaoma: $ 42′000.000.
- Renault Kwid: $ 53′990.000
- JMEV 2: $ 55′990.000.
- KIA Picanto: $ 59′990.000.
- JAC E10x: $ 64′990.000.
- Citroen C3: $ 66′990.000.
- Volkswagen Polo Track: $ 67′990.000.
- Chevrolet Onix Lt Mecánico: $ 72′000.000.
- Nissan Versa: $ 73′000.000.
- Susuki Swift: 74′000.000.
- MG ZS: $ 74′990.000.
- RAM 700 cabina sencilla: $ 75′990.000.
- Seat Ibiza: $ 78′990.000.
- Dongfeng Box E2: $ 79′900.000.
- BYD Seagull: $ 80′000.000.
- GAC Aion UT: $ 80′990.000.
- Geely EX2: $ 80′990.000.
- Mazda 2: $ 83′720.000.
- Toyota Yaris: $ 87′900.000.
- Hyundai Venue $ 93′990.000.
- Jetour x70 sport: $ 94′990.000.
- KGM Tivoli: $96′400.000.
- Peugeot 2008: $ 99′990.000.
- Jeep Avenger: $ 99′990.000.
- Fiat Fastbsck: $ 100′990.000.
- Honda City HB: $ 103′900.000.
- Chery Tiggo 4 híbrida completa: $ 104′990.000.
- Auteco Dongfeng Friday SUV: $ 104′990.000.
- Opel Moka: $ 108′000.000.
- Ora: $ 114′000.000.
- Haval Jolion: $ 120′000.000.
- Subaru Crosstrek: 129′900.000.
- Audi Q2: $ 130′900.000.
- Cupra Formentor Drive: $ 134′990.000.
- Deepal S05: $ 135′900.000.
- Mitsubishi Outlander Sport: $ 143′900.000.
- Poer Comercial 4x2: $ 145′000.000.
- Smart #1 Pure: $ 149′900.000.
- Volvo Ex30: $ 154′990.000.
- JMC Gran Avenue: $ 155′990.000.
- Geely Ridara 4x2 AIR: $ 159′900.000.
- MINI Cooper C 3 Puertas $ 164′900.000.
- Xpeng G6: $ 165′990.000.
- Ford Territory: $ 168′990.000.
- Zeekr X Sport: $ 169′900.000.
- Isuzu Force: $ 172′990.000.
- BMW 218 Grand Coupé: $177′900.000.
- Mercedes-Benz A250: $ 189′900.000.
- GWM Tank 300: $ 220′000.000.
- Land Rover Evoque: $ 319′900.000.
- Porsche Macan 2.0: $ 385′000.000.
Este listado comprende versiones a gasolina, eléctricas e híbridas, al igual que opciones mecánicas y automáticas; de igual forma, según la marca, hay algunas que ofrecen cierto tipo de modelos, como automóviles, SUV, city cars o pick-ups.
A la hora de acercarse a preguntar por cualquiera de los modelos disponibles, es necesario que identifique los beneficios que puede ofrecer el vendedor, pues por tratarse de un evento como estos, las marcas han diseñado paquetes especiales que pueden incluir descuentos y ventajas a la hora de adquirir la matrícula o el Soat, lo que seguramente terminará por aliviar el bolsillo.