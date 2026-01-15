Vehículos

Ford sorprendió en el Salón de Detroit con la nueva Ranger Tremor; la pick-up tendrá su toque latinoamericano

La compañía confirmó que la producción de esta nueva pick-up se adelantará en la planta de Pacheco, en Argentina.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

15 de enero de 2026, 5:41 p. m.
La nueva Ford Ranger Tremor será producida en la planta de pacheco, en Argentina. Llegará a Colombia en 2027.
La nueva Ford Ranger Tremor será producida en la planta de pacheco, en Argentina. Llegará a Colombia en 2027. Foto: Ford / API

En el marco del Salón de Detroit, Ford anunció la llegada de un nuevo modelo a la familia de pick-ups medianas: la Ranger Tremor.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo
La compañía presentó el nuevo modelo en el Salón de Detroit. Foto: Getty Images

Esta versión será producida en la fábrica de Pacheco, en Argentina, a finales de 2026 y con esta decisión se busca abastecer los mercados de Sudamérica y se suma a las otras dos novedades ya confirmadas para los próximos meses, la Ranger Cabina Simple y la Híbrida Enchufable.

La familia de pick-ups Ford Tremor es conocida por ofrecer capacidad off-road técnica superior sin renunciar a la maniobrabilidad y el confort en la ciudad.

Entre otros elementos, se diferencia por su mayor despeje del suelo, suspensión y amortiguadores especiales, ángulos de entrada y salida ampliados, neumáticos todoterreno, bloqueo de diferencial y protectores inferiores. La Ranger Tremor también tendrá elementos de diseño exclusivos, alineados con su vocación aventurera y deportiva.

La Ranger Tremor también tendrá como diferencial un nuevo motor, el 2.3 GTDi EcoBoost, que al igual que el propulsor de la Ranger Híbrida Enchufable está siendo desarrollado por el equipo de ingeniería de la región exclusivamente para el mercado sudamericano.

Honda Civic, Ford Ranger ID. Buzz volkswagen Detroit Auto Show
Ford es uno de los animadores del Salón del Automóvil de Detroit. Foto: Getty Images

Desde el lanzamiento de la nueva generación en 2023, Ranger prácticamente ha duplicado su participación de mercado en Sudamérica, convirtiéndose en una de las pick-ups medianas de más rápido crecimiento.

De hecho, en Colombia, Ford se consolidó como la segunda marca de pick-ups con más de 3.100 unidades vendidas en 2025, lo que le permitió a la marca alcanzar una participación del 17,7% en el segmento.

Este desempeño responde, entre otros factores, a una amplia oferta que cubre tres tipos de motorización disponibles en el mercado (gasolina, diésel y completamente híbrida) y a su presencia en los segmentos mini, mid-size y full-size.

La llegada de la Ranger Tremor forma parte del plan de transformación total de Planta de Pacheco, que acumula una inversión total de $870 millones de dólares y que incluye otras novedades como la ya lanzada Ranger XLT V6, y las anunciadas Ranger Cabina Simple y Ranger Híbrida Enchufable.

EE.UU.
La nueva pick-up podría llegar a Colombia en 2027. Foto: Bloomberg via Getty Images

En el trigésimo aniversario del inicio de la fabricación de Ranger en Argentina, Ford ratificó su compromiso con la producción regional y la generación de empleo de calidad, y se propone finalizar el 2026 alcanzando un récord histórico de producción con 80,000 unidades fabricadas para abastecer a Argentina y los mercados de la región. En esta línea, se estima que esta nueva versión llegue al mercado colombiano en el 2027, sumándose a la ya robusta oferta de este tipo de vehículos en el país.

