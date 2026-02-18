Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

Por estos días, las redes sociales se han inundado con publicaciones de videos referentes al fenómeno ‘therian’, donde se muestran personas con máscaras de perros y otros animales teniendo comportamientos propios de estos seres, algo que ha generado múltiples dudas entre los internautas, que no comprenden muy bien qué es lo que está sucediendo.

Puntualmente, un ‘therian’, en la época moderna, es aquella persona que se identifica de forma total o parcial como un animal no humano y combina características de ambas especies; quienes están inmersos en esta corriente insisten en que no se trata de un disfraz o de algo lúdico, sino que reiteran que, aunque reconozcan tener un cuerpo humano, sienten que su “identidad o alma” es total o parcialmente animal.

Debido a esta conexión que dicen tener, utilizan máscaras, trajes y elementos que simulan la cola de los animales con los que se identifican, lo cual les ayuda a confirmar esa identidad que han asumido.

Más allá de esta corriente que se ha vuelto viral en los últimos días, un portal web, que se inspiró en esta tendencia, intentó recrear, con ayuda de inteligencia artificial, el espíritu animal de algunas de las marcas de carros que existen en la actualidad.

Cabe señalar que las compañías suelen imprimir algunos rasgos de animales en su identidad y también buscan transmitirlos a los modelos que sacan a las calles; de igual forma, muchas de ellas tienen logos representados por animales o se inspiran en seres terrestres, voladores o acuáticos para los diseños de sus autos.

La encargada de realizar este experimento fue la compañía suiza Gowago, especialista en servicios de leasing y tendencias del mercado automotriz, y la cual recurrió a Midjourney y a ChatGPT para crear imágenes que reflejaran los valores de cada marca con un animal, muy al estilo ‘therian’.

Leo Chevallier, presidente ejecutivo de Gowago, explicó que el interés de este experimento era el de encontrar una nueva forma de comunicación visual que les permitiera a los usuarios y a las compañías tener un entorno cargado de mensajes más intuitivos y emocionales.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente mientras se explicaba que, a través de la inteligencia artificial, Gowago intentó darle un rostro a valores como innovación, calidad, diseño o sostenibilidad, los cuales son promovidos por las diferentes compañías de carros que existen en el mundo.

Al final, el ejercicio en el que se cruzaron ChatGPT y Midjourney interpretó el carácter de cada marca, analizando sus valores e historia para darle una identidad animal a cada una de ellas.

Estos fueron los animales que representaron a cada marca, según el experimento de Gowago

Audi se asoció a la figura de un ciervo rojo , que representa tecnología avanzada, conciencia ambiental y lujo.

, que representa tecnología avanzada, conciencia ambiental y lujo. BMW fue convertido en un águila, símbolo de precisión y excelencia.

símbolo de precisión y excelencia. BYD apareció como un camaleón , destacando innovación y adaptabilidad.

, destacando innovación y adaptabilidad. Citroën adoptó el porte elegante de un cisne, asociado al confort y a la creatividad francesa.

asociado al confort y a la creatividad francesa. Fiat fue interpretado como un galgo , veloz y sencillo.

, veloz y sencillo. Ford, en cambio, proyectó la fuerza y robustez de un toro.

Hyundai se vinculó al perfil astuto de un zorro , subrayando la calidad asequible y el diseño inteligente.

, subrayando la calidad asequible y el diseño inteligente. Jeep fue representado con una cabra montesa, fuerte, aventurera y que vive en las montañas.

fuerte, aventurera y que vive en las montañas. Kia se asoció a un antílope , moderno y eficiente.

, moderno y eficiente. Mercedes-Benz recibió la figura imponente del cuervo grajo, interpretado como inteligente, prestigioso y lujoso.

interpretado como inteligente, prestigioso y lujoso. Mini, con su identidad juvenil, apareció como un conejo , ágil y compacto.

, ágil y compacto. Peugeot, pese a tener un león como emblema , fue interpretado como un pavo real, símbolo de elegancia y herencia.

, fue interpretado como un pavo real, símbolo de elegancia y herencia. Porsche emergió como una pantera , veloz y precisa.

, veloz y precisa. Renault fue interpretado como un gallo, un símbolo ligado a la identidad francesa, la creatividad y la versatilidad de la marca.

un símbolo ligado a la identidad francesa, la creatividad y la versatilidad de la marca. Skoda apareció como un castor, reflejando su ingeniería práctica, su valor fiable y un enfoque funcional muy característico de la firma checa.

reflejando su ingeniería práctica, su valor fiable y un enfoque funcional muy característico de la firma checa. Smart adoptó la figura de una ardilla, un animal ágil y urbano, asociado a la eficiencia y al tamaño compacto que define el espíritu de la marca.

un animal ágil y urbano, asociado a la eficiencia y al tamaño compacto que define el espíritu de la marca. Tesla fue convertido en un guepardo, símbolo de innovación, velocidad y una visión tecnológica que avanza más rápido que la competencia.

símbolo de innovación, velocidad y una visión tecnológica que avanza más rápido que la competencia. Toyota emergió como una tortuga, representando fiabilidad, durabilidad y una gestión ambiental ejemplar dentro del sector.

representando fiabilidad, durabilidad y una gestión ambiental ejemplar dentro del sector. Volkswagen tomó la forma de un labrador , asociado a la confianza, la versatilidad y la proximidad con el usuario, rasgos muy identificables en la marca.

, asociado a la confianza, la versatilidad y la proximidad con el usuario, rasgos muy identificables en la marca. Volvo fue interpretado como un oso polar, símbolo de seguridad, ingeniería robusta y fuerte conciencia medioambiental, pilares históricos de la firma sueca.

