Vehículos

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

Una página web hizo un experimento con inteligencia artificial generativa para crear imágenes que reflejen el espíritu animal de las marcas de carros.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de febrero de 2026, 9:29 a. m.
Una compañía suiza utilizó inteligencia artificial para recrear el espíritu animal de cada una de las marcas de carros.
Una compañía suiza utilizó inteligencia artificial para recrear el espíritu animal de cada una de las marcas de carros. Foto: Instagram Gowago

Por estos días, las redes sociales se han inundado con publicaciones de videos referentes al fenómeno ‘therian’, donde se muestran personas con máscaras de perros y otros animales teniendo comportamientos propios de estos seres, algo que ha generado múltiples dudas entre los internautas, que no comprenden muy bien qué es lo que está sucediendo.

El color de carro más pedido por los colombianos en 2025; en Latinoamérica reinó el blanco

Puntualmente, un ‘therian’, en la época moderna, es aquella persona que se identifica de forma total o parcial como un animal no humano y combina características de ambas especies; quienes están inmersos en esta corriente insisten en que no se trata de un disfraz o de algo lúdico, sino que reiteran que, aunque reconozcan tener un cuerpo humano, sienten que su “identidad o alma” es total o parcialmente animal.

Debido a esta conexión que dicen tener, utilizan máscaras, trajes y elementos que simulan la cola de los animales con los que se identifican, lo cual les ayuda a confirmar esa identidad que han asumido.

Más allá de esta corriente que se ha vuelto viral en los últimos días, un portal web, que se inspiró en esta tendencia, intentó recrear, con ayuda de inteligencia artificial, el espíritu animal de algunas de las marcas de carros que existen en la actualidad.

Vehículos

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Vehículos

Mercado de carros eléctricos en Colombia impulsa al país como región clave en producción y manejo de baterías

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero: así están las principales vías e la capital

Vehículos

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Vehículos

Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

Vehículos

El color de carro más pedido por los colombianos en 2025; en Latinoamérica reinó el blanco

Vehículos

Ford realizó importante movimiento antes del inicio de la Fórmula 1; será pieza clave para esta temporada

Vehículos

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Cabe señalar que las compañías suelen imprimir algunos rasgos de animales en su identidad y también buscan transmitirlos a los modelos que sacan a las calles; de igual forma, muchas de ellas tienen logos representados por animales o se inspiran en seres terrestres, voladores o acuáticos para los diseños de sus autos.

La encargada de realizar este experimento fue la compañía suiza Gowago, especialista en servicios de leasing y tendencias del mercado automotriz, y la cual recurrió a Midjourney y a ChatGPT para crear imágenes que reflejaran los valores de cada marca con un animal, muy al estilo ‘therian’.

Carros autónomos o con conducción asistida: ¿El piloto debe responder en caso de accidente?

Leo Chevallier, presidente ejecutivo de Gowago, explicó que el interés de este experimento era el de encontrar una nueva forma de comunicación visual que les permitiera a los usuarios y a las compañías tener un entorno cargado de mensajes más intuitivos y emocionales.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente mientras se explicaba que, a través de la inteligencia artificial, Gowago intentó darle un rostro a valores como innovación, calidad, diseño o sostenibilidad, los cuales son promovidos por las diferentes compañías de carros que existen en el mundo.

Al final, el ejercicio en el que se cruzaron ChatGPT y Midjourney interpretó el carácter de cada marca, analizando sus valores e historia para darle una identidad animal a cada una de ellas.

Estos fueron los animales que representaron a cada marca, según el experimento de Gowago

  • Audi se asoció a la figura de un ciervo rojo, que representa tecnología avanzada, conciencia ambiental y lujo.
  • BMW fue convertido en un águila, símbolo de precisión y excelencia.
  • BYD apareció como un camaleón, destacando innovación y adaptabilidad.
  • Citroën adoptó el porte elegante de un cisne, asociado al confort y a la creatividad francesa.
  • Fiat fue interpretado como un galgo, veloz y sencillo.
  • Ford, en cambio, proyectó la fuerza y robustez de un toro.
  • Hyundai se vinculó al perfil astuto de un zorro, subrayando la calidad asequible y el diseño inteligente.
  • Jeep fue representado con una cabra montesa, fuerte, aventurera y que vive en las montañas.
  • Kia se asoció a un antílope, moderno y eficiente.
  • Mercedes-Benz recibió la figura imponente del cuervo grajo, interpretado como inteligente, prestigioso y lujoso.
  • Mini, con su identidad juvenil, apareció como un conejo, ágil y compacto.
  • Peugeot, pese a tener un león como emblema, fue interpretado como un pavo real, símbolo de elegancia y herencia.
  • Porsche emergió como una pantera, veloz y precisa.
  • Renault fue interpretado como un gallo, un símbolo ligado a la identidad francesa, la creatividad y la versatilidad de la marca.
  • Skoda apareció como un castor, reflejando su ingeniería práctica, su valor fiable y un enfoque funcional muy característico de la firma checa.
  • Smart adoptó la figura de una ardilla, un animal ágil y urbano, asociado a la eficiencia y al tamaño compacto que define el espíritu de la marca.
  • Tesla fue convertido en un guepardo, símbolo de innovación, velocidad y una visión tecnológica que avanza más rápido que la competencia.
  • Toyota emergió como una tortuga, representando fiabilidad, durabilidad y una gestión ambiental ejemplar dentro del sector.
  • Volkswagen tomó la forma de un labrador, asociado a la confianza, la versatilidad y la proximidad con el usuario, rasgos muy identificables en la marca.
  • Volvo fue interpretado como un oso polar, símbolo de seguridad, ingeniería robusta y fuerte conciencia medioambiental, pilares históricos de la firma sueca.
¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Más de Vehículos

Parqueadero

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

La batería es una de las partes principales de un carro.

Mercado de carros eléctricos en Colombia impulsa al país como región clave en producción y manejo de baterías

Taxi

Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero: así están las principales vías e la capital

Cali: Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad. Foto José L. Guzmán

Este es el tiempo que tarda en llegar una fotomulta en Cali

Estos son los 5 puntos donde se han hecho la mayor cantidad de fotomultas en la ciudad.

Pilas, conductores: estas son las cinco cámaras que más comparendos registraron en Cali

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Cambios en el pico y placa para Cali este miércoles, 18 de febrero; consulte la restricción para no ganarse comparendos

Noticias Destacadas