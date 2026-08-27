Alexandra Acelas Rodríguez es la nueva directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Este jueves, a través del Decreto 1329 del 27 de agosto de 2026, el Gobierno nacional confirmó el cambio de directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), oficializándose así la salida de Mariantonia Tabares Pulgarín.

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Tabares estuvo en la dirección de la agencia desde el 1 de agosto de 2023 y fuentes le confirmaron a SEMANA que esta se dio en la naturaleza del cambio de Gobierno.

De acuerdo con el decreto publicado por el Dapre, la salida de Tabares ocurre luego de que el Gobierno aceptara su renuncia al cargo de directora de la agencia. Entonces, se encargó provisionalmente a César Alexander Gaitán Monroy, quien ya hacía parte de la entidad. Gaitán ejercía como jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Ahora, ya hay una nueva directora en propiedad. El decreto en mención especifica que es Alexandra Acelas Rodríguez, quien también estuvo en la entidad durante la pasada administración.

De acuerdo con el SIGEP, Acelas está en la agencia desde el 1 de septiembre de 2022 y, tras haber sido contratista de la Alcaldía de Barrancabermeja, la hoy directora ejerció como profesional especializada en entidad de seguridad vial.

Decreto 1329 del 27 de agosto de 2026 Foto: DAPRE

Retos de la ANSV

Cuando Mariantonia Tabares se posesionó el 1 de agosto de 2023, desde la entidad se planteó el objetivo de “disminuir la cantidad de fallecidos en siniestros viales”.

Las cifras oficiales de víctimas por siniestros viales en Colombia procesadas y consolidadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Instituto Nacional de Medicina Legal son las siguientes:

Año 2023:

Fallecidos: 8.405 personas.

Lesionados: 26.067 personas

Año 2024

Fallecidos: 8.271 personas (reducción del -1,6 % frente a 2023, salvando 134 vidas).

Lesionados: 27.850 personas (incremento aproximado del +6,8 % frente a 2023).

Año 2025:

Fallecidos: 8.210 personas (proyección preliminar consolidada de fin de periodo por el ONSV).

Lesionados: 28.120 personas (datos preliminares en consolidación).

Paralelamente, la entidad hace parte de la ecuación de uno de los temas más polémicos en los últimos días en el país: las fotomultas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es la entidad encargada de autorizar la instalación de estas y, aunque no ha sido cuestionada por los funcionarios, intercede en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

En conclusión, Alexandra Acelas Rodríguez recibe una entidad que tiene que atender una alta tasa de muertos y lesionados en las vías colombianas, mientras que el presidente De La Espriella y la ministra Noguera cuestionan una de sus principales competencias: las fotomultas en el país.