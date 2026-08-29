MinTransporte anuncia ajustes en multas de tránsito y técnico-mecánica tras orden presencial: “Manos a la obra”

El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió esta mañana al anunciar una serie de propuestas y órdenes que buscan modificar las condiciones actuales de las multas de tránsito y la revisión técnico-mecánica. Rápidamente, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, le respondió públicamente al mandatario y reveló su plan de acción.

“Presidente, ¡manos a la obra! Colombia no puede seguir rigiéndose por un Código de Tránsito desconectado de la realidad y de la capacidad económica de nuestra gente. Hoy, un ciudadano puede terminar pagando más de un salario mínimo entre multas, intereses, patios y grúas, e incluso perder su moto o su carro por no poder asumir tantos cobros. Eso tiene que cambiar", respondió la ministra.

Ministra de Transporte, Elsa Noguera. Foto: Suministrado a Semana / oficina prensa Ministerio de Transporte

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Noguera también especificó cuáles son las acciones que ya se adelantan en el ministerio. La jefa de cartera especificó que hay tres frentes en los que se está trabajando para atacar las problemáticas citadas por el presidente.

1. Borrador que busca una reforma integral al Código de Tránsito

La primera acción citada por la ministra tiene que ver con la redacción del borrador de una reforma integral al Código de Tránsito que busca colocar bajo la lupa el valor de las multas, los cobros de los organismos de tránsito como el RUNT y el SIMIT, los costos de cursos, las vigencias de las licencias y la periodicidad de la revisión tecnomecánica.

Este punto intervendría las principales preocupaciones que expresó el mandatario y busca colocar bajo la mira los principales puntos que le afectan el bolsillo a los conductores colombianos.

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2. Endurecer requisitos para las cámaras de fotodetección

Este es el único punto que menciona una resolución expresa por el Gobierno nacional. La ministra señaló que, junto con su equipo, buscará endurecer los requisitos para autorizar las cámaras de fotodetección: “Deben salvar vidas, no recaudar”.

Las cámaras de fotodetección han desencadenado algunas de las polémicas más importantes en las últimas semanas. Desde diferentes sectores cuestionan su funcionamiento y congresistas que aseguran que estas son realmente un negocio. Para este punto, será clave la intervención de la ANSV, entidad que autoriza estas herramientas que deben buscar salvar vidas.

El presidente, la ministra Noguera y otros miembros del gabinete presidencial han cuestionado la instalación de nuevas cámaras en el territorio nacional. Mientras que, en paralelo, algunas administraciones distritales, como la de Bogotá, autorizan la instalación de nuevas cámaras.

En Bogotá, se están instalando 18 nuevas cámaras de fotodetección que el Distrito bautizó como "cámaras salvavidas". Foto: Guillermo Torres

3. Simplificar trámites

En el tercer punto, Noguera destacó el desmonte de hiperregulación y simplificación de trámites, para así modificar los precios de ellos y que, según la ministra, “sean razonables”.

En materia de nuevos trámites, MinTransporte ya anunció este viernes la suspensión de uno de los nuevos requisitos que el Gobierno anterior había dejado para expedir o renovar las licencias de conducción: los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación. La ministra señaló que esto encarecería el trámite en más de $800.000 para la ciudadanía.