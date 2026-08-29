La Policía Nacional realizó esta semana un operativo contra el hurto de vehículos y autopartes en Bogotá que concluyó con la captura de dos personas sorprendidas en flagrancia, tres motocicletas recuperadas en la localidad de Engativá y una nueva herramienta que alerta a la ciudadanía.

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La ofensiva llevada a cabo a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) dejó al descubierto una modalidad que enciende las alarmas entre los conductores: un llamado “control universal” que les estaría permitiendo acceder sin restricción a los automóviles.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, 2 hombres fueron capturados por el delito de receptación tras ser captados en flagrancia, siendo sorprendidos cuando, según las autoridades, intentaban movilizarse en una camioneta que registraba el reporte de hurto desde el pasado 2 de julio bajo la modalidad de halado.

Posteriormente, las autoridades les identificaron un control universal que, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, sería usado por los sospechosos para desbloquear los vehículos.

“La Policía Nacional capturó en flagrancia a dos personas cuando intentaban huir de un parqueadero de la ciudad con una camioneta hurtada bajo la modalidad de halado. Durante el procedimiento les fue incautado un control remoto universal usado para desbloquear los vehículos”, reveló el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así se dio la captura de los dos hombres:

Golpe a las rentas criminales

Paralelamente, en el marco de la ofensiva, la Policía desarrolló dos diligencias de registro y allanamiento en algunos locales comerciales especializados en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Allí, se identificaron 3 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, junto a 3 motores y 1 tanque de gasolina que tenían sus sistemas de identificación alterados.

El operativo logró la recuperación de estas motos y autopartes. Foto: Policía Nacional - A.P.I.

Con la recuperación de estos vehículos, se espera que en los próximos días las autoridades logren que estos lleguen a manos de los propietarios que reportaron el hurto. Así, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia que tiene denunciar.

Este operativo se realizó en el marco del plan de seguridad de las autoridades, interviniendo a estas estructuras que promueven los hurtos de vehículos en la ciudad. En total, las intervenciones afectaron las finanzas de estas estructuras delictivas en aproximadamente 30 millones de pesos

En lo que va corrido del 2026, la Policía ha logrado recuperar 1.066 motocicletas y 760 automóviles, logrando contrarrestar las acciones de los delincuentes.

Además, reportan una reducción del 8% en el hurto de vehículos y la disminución del 5% en el hurto de motocicletas con 164 casos menos en Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial, esto se debe a la diligencia de las autoridades en los operativos preventivos y correctivos que se llevan a cabo en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los propietarios para reforzar la seguridad de sus vehículos, evitar dejarlos en la vía pública y denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea 123.