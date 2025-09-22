Suscribirse

Estados Unidos

Enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en EE. UU.: expertos destacan medidas clave de prevención

Las enfermedades del corazón siguen cobrando más vidas que cualquiera otra condición en Estados Unidos y los expertos alertan sobre la urgencia de atender esta crisis silenciosa.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

22 de septiembre de 2025, 5:00 p. m.
EE.UU.
Ilustración de la anatomía del corazón con estetoscopio. | Foto: Getty Images

Desde hace décadas, las enfermedades cardíacas se afianzan como la principal causa de mortalidad en Estados Unidos, consumiendo casi un millón de vidas al año. Las cifras más recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que en 2023 murieron 919.032 personas por afecciones cardiovasculares, lo que equivale a uno de cada tres fallecimientos en el país.

Especialistas coinciden en que no se trata solo de tratamientos médicos post-evento, sino de adoptar estrategias preventivas integrales. La hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo y el exceso de peso son los principales factores de riesgo que favorecen el desarrollo de infartos, enfermedades coronarias y otras patologías del corazón.

Recientes investigaciones de la American Heart Association señalan además que la prevalencia de enfermedad cardiovascular ha aumentado entre adultos jóvenes, especialmente en comunidades marginadas que enfrentan barreras de acceso a servicios de salud. Esto agrava la urgencia de impulsar intervenciones tempranas.

EE.UU.
Cuerpo humano holográfico azul y corazón rojo en primer plano. | Foto: Getty Images

Para prevenir estas muertes evitables, los expertos recomiendan múltiples medidas: adoptar una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y baja en sodio y grasas saturadas; realizar ejercicio físico regular (al menos 150 minutos semanales de actividad moderada); evitar el sedentarismo; bajar el hábito de fumar; controlar el consumo de alcohol; y mantener un peso saludable.

Contexto: La salud femenina y los cánceres ginecológicos: una prioridad pendiente

Además de los cambios en estilo de vida, la detección y manejo temprano de condiciones médicas son clave. Revisar la presión arterial periódicamente, medir niveles de colesterol, vigilar la glucemia en quienes tienen diabetes, y usar los medicamentos prescritos bajo supervisión profesional.

Los expertos también advierten que los factores sociales y estructurales no pueden pasarse por alto. La falta de acceso a atención sanitaria de calidad, la información limitada sobre riesgos, los entornos con pocos espacios para actividad física y la comida saludable escasa o costosa contribuyen a la desigualdad en salud.

EE.UU.
Ilustración 3D | Foto: Getty Images

Instituciones gubernamentales y grupos de salud pública como el programa Healthy People 2030 ya tienen objetivos claramente establecidos para reducir muertes por enfermedades del corazón y accidente cerebrovascular, identificar riesgos, mejorar acceso y concienciar a la población.

La educación es un pilar indispensable. Pues conocer los signos de emergencias cardíacas (dolor torácico, falta de aire, sudor frío, mareo) y actuar rápido puede marcar la diferencia.

Contexto: El estado que lidera la falta de seguros médicos en Estados Unidos; expertos advierten riesgos

Capacitar a comunidades, ofrecer programas de prevención, mejorar políticas nutricionales y regular publicidad de alimentos ultraprocesados son acciones sugeridas por cardiólogos.

Aunque las enfermedades cardíacas sigan siendo la amenaza principal para la salud pública en Estados Unidos, los especialistas insisten en que gran parte de ese impacto puede evitarse. Con decisiones informadas, medidas preventivas tempranas y sistemas de salud más justos, se podrían reducir cientos de miles de muertes cada año.

La clave está en la responsabilidad individual, pero también en políticas robustas y acciones comunitarias que promuevan estilos de vida y entornos protectores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ladrón de bancos queda libre tras decisión de juez de Nueva York, pese a tener 34 arrestos previos

2. Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

3. Carlos Fernando Galán se pronunció tras el hallazgo de un cuerpo en las obras del metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

4. Se vendría bombazo con el nuevo técnico de Atlético Nacional: novedad pone todo de cabeza

5. Gustavo Petro llegó a Nueva York; se conocen pistas de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Enfermedades cardíacasEstados Unidoscausas muerteexpertosdoctoresadvertenciaCuidadosDietaEjercicioscontroles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.