Alerta en EE. UU.: brote de salmonela en comidas listas para comer deja decenas de infectados y varias hospitalizaciones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad alimentaria por un brote de casos de salmonela en el país.

De acuerdo con la agencia de salud, estas infecciones pueden estar relacionadas con las comidas listas para comer y entregadas a domicilio por parte de la cadena Metabolic Meals.

Los casos se han reportado en varios estados del país norteamericano, por lo que los CDC y las autoridades locales están investigando las causas del brote de la enfermedad. Hasta el momento, se insta a los ciudadanos a evitar consumir los alimentos preparados de Metabolic Meals, hasta determinar la raíz del brote de las infecciones.

La bacteria de la salmonela se aloja en el intestino. | Foto: BSIP/Universal Images Group via

Los datos registrados hasta el lunes, 8 de septiembre, dan cuenta de 15 personas infectadas en 10 estados diferentes luego de consumir productos de la empresa mencionada, según CDC.

Las autoridades sanitarias manifestaron a la prensa que, de esas 15 personas, siete han sido hospitalizadas. Sin embargo, no se han reportado muertes.

Esta enfermedad ha sido identificada en estados como Arkansas, California, Connecticut, Georgia, Illinois, Minnesota, Missouri, Texas, Washington y Wisconsin, de acuerdo con la información de los centros de control y prevención.

Se insta a las personas a no consumir productos de Metabolic Meals en EE. UU. | Foto: Getty Images

Los CDC anunciaron el pasado viernes que Metabolic Meals está “colaborando con los investigadores y se comunicó directamente con los clientes que compraron los tipos de comidas enumerados anteriormente para informarles sobre el brote”.

Al mismo tiempo, las autoridades aconsejan a las personas que hayan adquirido los siguientes productos durante la semana del 28 de julio de este año, que no los consuman:

Tortellini de cuatro quesos con salsa pesto y pollo a la parrilla: código de lote 25199 y fecha de caducidad: 7 de agosto de 2025.

código de lote 25199 y fecha de caducidad: 7 de agosto de 2025. Pollo teriyaki y verduras bajas en carbohidratos : código de lote 25202 y fecha de caducidad: 5 de agosto de 2025.

: código de lote 25202 y fecha de caducidad: 5 de agosto de 2025. Tiras de pollo con ajo negro y aderezo ranch con verduras asadas: código de lote 25205 y fecha de caducidad: 8 de agosto de 2025.

código de lote 25205 y fecha de caducidad: 8 de agosto de 2025. Solomillo en rodajas con salsa de cacahuetes tostados y verduras de verano: código de lote 25203 y fecha de caducidad: 6 de agosto de 2025.

15 personas han sido infectadas, siete están hospitalizadas. | Foto: Getty Images

Además, los CDC explican que la salmonela es una bacteria que se encuentra normalmente en los alimentos e infecta cerca de 1,35 millones de estadounidenses al año.

“Aunque los científicos han identificado más de 2.500 serotipos (tipos) de Salmonela, menos de 100 tipos causan la mayoría de las enfermedades humanas”, detallan los CDC. Esta puede infectar a las personas que consuman alimentos contaminados con la bacteria, o después de tocar un animal o heces de animales.