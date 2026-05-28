Nueva demanda contra Brad Pitt: es su quinta cita en los tribunales

Beau D., una marca de productos para el cuidado personal que vende cremas para el miembro sexual masculino, presentó una demanda contra Brad Pitt por haber usado un nombre similar para su nueva línea comercial de skincare, Beau Domaine.

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Medios estadounidenses reportaron la disputa judicial que se avecinaría para el actor con esta marca que habría iniciado sus operaciones en 2020 con una línea de productos de lujo, entre los que destaca una crema para el desempeño sexual denominada D. Cream.

La denuncia estaría basada en el nombre comercial, ya que el actor sacó al mercado una nueva crema para el rostro que se llama Beau Domaine, lo que traduce desde el francés al español “hermosa propiedad”; sin embargo, domaine también traduce dominio o finca.

Aunque los detalles completos del litigio todavía no fueron divulgados, el proceso judicial estaría relacionado con:

Derechos comerciales.

Uso de imagen.

Acuerdos de publicidad.

Posibles incumplimientos contractuales.

Por ahora, no se conocen oficialmente las cifras económicas reclamadas en la demanda. El caso continúa en etapa inicial, por lo que se espera que en las próximas semanas se obtengan detalles como el contenido exacto de la demanda, las reclamaciones económicas, la defensa del actor y los acuerdos comerciales involucrados.

Demandas comunes contra artistas

Brad Pitt estuvo involucrado en varias batallas legales de alto perfil relacionadas con negocios, propiedades, divorcios y conflictos empresariales que captaron atención mundial. Por ejemplo:

La multimillonaria disputa con Angelina Jolie por un viñedo francés.

El largo proceso de divorcio y custodia.

Demandas por daños en viviendas tras el huracán Katrina.

Conflictos empresariales y contratos en Hollywood.

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El actor está en un grupo de artistas que constantemente son blanco de amenazas. Sin embargo, expertos en entretenimiento y propiedad intelectual identificaron los litigios que crecieron contra ellos y que los han llevado a los estrados.

Las disputas suelen involucrar publicidad, derechos de marca, contratos comerciales, licenciamiento de imagen y patrocinios. En muchos casos, las celebridades enfrentan procesos relacionados con campañas publicitarias, marcas privadas o acuerdos de representación.

Esto, sin contar sus polémicas personales a las que no están exentas, aun siendo grandes figuras con ciertos privilegios que a algunos les parecerían envidiables.

Sin embargo, este nuevo campo empresarial que están reconociendo las celebridades los lleva a enfrentarse a este tipo de retos comerciales que, por ser reconocidos, los hace aún más visibles.