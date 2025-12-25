Estados Unidos

Sancionado por EE. UU. presenta primera demanda contra el Gobierno: Trump emprende batalla contra la Unión Europea

El Gobierno estadounidense asegura que miles de ciudadanos fueron víctimas de la censura.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 2:37 a. m.
Varias personas fueron sancionadas como parte de una campaña del Gobierno de Trump de castigar la censura.
Varias personas fueron sancionadas como parte de una campaña del Gobierno de Trump de castigar la censura. Foto: Getty Images

El británico Imran Ahmed, uno de los cinco europeos comprometidos con la regulación estricta de empresas tecnológicas y sancionados por Estados Unidos, demandó a la administración Trump, evitando por ahora la deportación del país donde reside.

Estados Unidos impuso una prohibición de entrada al país el martes a Ahmed, a otros tres representantes de oenegés contra la desinformación y el discurso de odio en línea, así como a un excomisario europeo de asuntos digitales.

El presidente Donald Trump lleva a cabo una amplia ofensiva contra las normas de la Unión Europea sobre tecnología que imponen regulaciones a plataformas, como la notificación de contenidos problemáticos, que Washington considera una violación de la libertad de expresión.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

La denuncia de Ahmed, presentada el miércoles, ante un tribunal de Nueva York afirmaba que se enfrentaba a la “perspectiva inminente de arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación”, medida que un juez bloqueó temporalmente el jueves.

Noticias Estados Unidos

Hawái obtiene luz verde judicial para aplicar impuesto climático a cruceros en 2026: ¿qué cambia para el turismo?

Noticias Estados Unidos

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Noticias Estados Unidos

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Noticias Estados Unidos

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Noticias Estados Unidos

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

“El gobierno federal ha dejado claro que Ahmed está sujeto a ‘SANCIONES’” por la labor de la ONG que fundó y dirige, el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés)“, añade la demanda.

Este centro estudia las políticas de moderación de las principales plataformas de redes sociales y ha denunciado reiteradamente las prácticas de X, y propiedad del multimillonario Elon Musk, aliado de Trump.

Se programó una audiencia preliminar para el lunes, según un fallo judicial revisado por la AFP.

EE.UU.
Uno de los afectados cuenta con green card y su familia es ciudadana de EE. UU. Foto: Getty Images

Los sancionados junto con Ahmed son Clare Melford, directora del grupo Global Disinformation Index, de Reino Unido; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la ONG alemana HateAid, y el francés Thierry Breton, excomisario europeo de asuntos digitales.

Las acciones de estos individuos constituyen una “censura extraterritorial” en detrimento de los intereses estadounidenses, argumentó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en X.

El gobierno estadounidense acusa a la ONG de Ahmed de haber “incitado a las plataformas a eliminar de sus listas a doce antivacunas estadounidenses”, entre ellos el actual secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., detalló la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, en X.

x
Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: Getty Images

Rubio y Rogers, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, figuran en la demanda de Ahmed.

Este británico de 47 años, de origen afgano, reside legalmente en Estados Unidos desde 2021 y posee una tarjeta de residencia permanente (la llamada Green Card), según su demanda. Su esposa e hija son ciudadanas estadounidenses.

Consultado el jueves, el Departamento de Estado se mostró desafiante.

“La Corte Suprema y el Congreso han dejado claro en varias oportunidades: Estados Unidos no está en la obligación de permitir que extranjeros vengan a nuestro país o que residan aquí”, dijo a la AFP un vocero de ese departamento.

Con información de AFP.

Mas de Noticias Estados Unidos

Menos de 1.000 visas fueron revocadas por supuestas razones de seguridad nacional

Sancionado por EE. UU. presenta primera demanda contra el Gobierno: Trump emprende batalla contra la Unión Europea

x

Hawái obtiene luz verde judicial para aplicar impuesto climático a cruceros en 2026: ¿qué cambia para el turismo?

Las fuertes inundaciones en Washington provocaron que ratas emergieran de las alcantarillas, generando una alerta sanitaria inédita para los hogares.

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Discurso

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Si el IRS detecta posibles errores o fraudes, puede iniciar un proceso de auditoría

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Discurso

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

bebé

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Intensas lluvias en el sur de California

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

Noticias Destacadas