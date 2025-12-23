Mundo

Estados Unidos niega la visa de cinco personas acusadas de formar un complejo de censura en redes sociales que Trump pretende erradicar

El Gobierno de Trump ha sido enfático en eliminar la censura en redes sociales que han enfrentado algunos estadounidenses desde la pandemia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 3:45 a. m.
Los documentos fueron revocados bajo el pretexto de que las personas contribuyeron con la censura hacia Estados Unidos.
Los documentos fueron revocados bajo el pretexto de que las personas contribuyeron con la censura hacia Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que negará la visa a un excomisario de la Unión Europea y a otros cuatro europeos, acusados de intentar “coaccionar” a plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren puntos de vista.

“Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en el que anunció las sanciones.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

“Con base a estas determinaciones, el ministerio ha tomado medidas para imponer restricciones de visado (...) y como resultado tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional puede iniciar procedimientos de deportación”, agrega el documento oficial.

Qué son las visas de habilidades extraordinarias e interés nacional que se pueden tramitar para conseguir la residencia en Estados Unidos

Y sentenció que el presidente Donald Trump “ha sido claro al afirmar que su política exterior de ‘América Primero’ rechaza las violaciones a la soberanía estadounidense”, sosteniendo que “la extralimitación extraterritorial de censores extranjeros que atacan la libertad de expresión estadounidense no es una excepción”.

Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Mundo

Aerolíneas suspenden vuelos hacia Venezuela hasta finales de enero del 2026, tras alertas de seguridad por tensiones en el Caribe

Noticias Estados Unidos

Imágenes de voraz explosión en un hogar de ancianos: el incidente provocó dos muertes, un edificio colapsado y personas atrapadas

Deportes

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Noticias Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia cierres y cambios en sus horarios para diciembre y enero del 2026

Deportes

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Mundo

“Nicolás Maduro es un fugitivo”: se calienta el debate de emergencia convocado en la ONU sobre Venezuela

Confidenciales

Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

Noticias Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

La medida apunta contra Thierry Breton, excomisiario europeo de Mercado Interior, quien lideró la regulación digital en Europa. Breton chocó con magnates tecnológicos, como Elon Musk, por hacer cumplir las normas de la Unión Europea.

x
Thierry Breton es el señalado. Foto: Getty Images

El Departamento de Estado describió a Breton como “la mente maestra” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés), una legislación que impuso medidas de moderación de contenido y normas de protección de datos a las principales redes sociales.

Administración Trump frena programa de visas de diversidad tras un tiroteo y reabre la batalla por la inmigración en EE. UU.

Conservadores estadounidenses han calificado la DSA como un arma de censura en contra del pensamiento de derecha en Europa, una acusación que la UE niega con vehemencia.

“¿Sopla de nuevo un viento de macartismo?”, preguntó Breton en su cuenta en X, en referencia a la caza de brujas anticomunista promovida por el senador estadounidense Joseph McCarthy en la década de 1950. “Un recordatorio: 90 % del Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y 27 Estados miembros aprobaron por unanimidad la DSA”, agregó. A “nuestros amigos estadounidenses: la censura no está donde piensan”.

Una visión a largo plazo plantea un mundo donde el empleo dejaría de ser central.
El empresario tecnológico, Elon Musk. Foto: Bloomberg via Getty Images

La visa también le será negada a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH, en inglés), que cayó en la mira de Musk luego de su adquisición de Twitter, renombrado como X.

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la alemana HateAid, también son objeto de la prohibición. El Departamento de Estado aseguró que la organización sin ánimo de lucro tiene la función de “reforzar” la DSA. Clare Melford, quien dirige la organización Global Disinformation Index (GDI), será la cuarta persona a la que Estados Unidos le negará el visado.

Con información de AFP.

Mas de Mundo

Es importante contactar a las autoridades consulares o embajadas de Estados Unidos para obtener orientación precisa y asistencia en caso de que se cancele una visa en el momento de entrada al país.

Estados Unidos niega la visa de cinco personas acusadas de formar un complejo de censura en redes sociales que Trump pretende erradicar

NBA Navidad

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Avión de Iberia

Aerolíneas suspenden vuelos hacia Venezuela hasta finales de enero del 2026, tras alertas de seguridad por tensiones en el Caribe

x

Imágenes de voraz explosión en un hogar de ancianos: el incidente provocó dos muertes, un edificio colapsado y personas atrapadas

Matt Wells, nuevo DT de Colorado Rapids

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Para aquellos que buscan obtener una visa para Estados Unidos, conocer el factor determinante que puede llevar a una negativa es esencial. Este aspecto crucial puede marcar la diferencia en el proceso de aprobación.

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia cierres y cambios en sus horarios para diciembre y enero del 2026

Basketball Champions League

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Embajadores de Estados Unidos y Venezuela en Naciones Unidas.

“Nicolás Maduro es un fugitivo”: se calienta el debate de emergencia convocado en la ONU sobre Venezuela

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse carta de Epstein en la que se menciona a Trump,

Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronuncia tras revelarse siniestra carta de Epstein en la que se menciona a Trump: “Es falsa”

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Noticias Destacadas