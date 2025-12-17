Ante demoras de meses para obtener una cita consular, algunos viajeros buscan atajos para ingresar a Estados Unidos. Uno de ellos es presentado como “el único documento” que se entrega en 48 horas y permite viajar sin inconvenientes.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses son claras: no existe un permiso mágico. Lo que sí hay es un procedimiento de cita consular de emergencia, reservado para situaciones excepcionales y que no elimina los controles migratorios habituales.

¿Qué es la llamada “visa en 48 horas” y cuándo aplica?

El proceso de la llamada “visa en 48 horas”, consiste en una aceleración del trámite regular de visa de no inmigrante cuando el solicitante demuestra una urgencia real.

Según el Departamento de Estado de EE. UU., las embajadas y consulados pueden conceder entrevistas adelantadas en casos como emergencias médicas graves, fallecimiento de un familiar inmediato o viajes impostergables por razones humanitarias o profesionales.

Cada solicitud se evalúa de manera individual y discrecional, y requiere documentación que respalde la urgencia alegada.

En términos prácticos, el solicitante debe completar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente y, en la mayoría de los casos, tener primero una cita regular asignada.

A partir de allí, puede pedir que su caso sea considerado como emergencia. Si el consulado acepta la justificación, la entrevista puede otorgarse en un plazo muy corto, a veces entre 24 y 72 horas, y, si la visa es aprobada, el pasaporte puede devolverse en pocos días.

Sin embargo, las autoridades consulares subrayan que la rapidez del trámite no cambia los requisitos de fondo. La visa emitida tiene las mismas condiciones que una obtenida por la vía ordinaria, como la B1/B2 para turismo o negocios, y puede ser denegada si el solicitante no cumple con los criterios legales.

Aun con una visa emitida en forma urgente, la admisión final al país depende de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada. Foto: Getty Images

¿Por qué no garantiza entrar “sin ningún problema” a Estados Unidos?

Incluso con una visa aprobada de manera acelerada, la entrada al país no está asegurada automáticamente.

La decisión final corresponde a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

Estos agentes tienen la autoridad para admitir o rechazar a un viajero si consideran que el propósito del viaje no coincide con la visa otorgada o si detectan inconsistencias en la información presentada.

Esta distinción es clave y suele generar confusión, del mismo modo que ocurre con la autorización electrónica ESTA del Programa de Exención de Visas.

Al igual que la visa de emergencia, la ESTA puede aprobarse en poco tiempo, pero tampoco equivale a un derecho de admisión. En todos los casos, la inspección migratoria es obligatoria y la admisión depende de la evaluación en frontera.

En un contexto de controles migratorios reforzados y largas esperas consulares, el trámite de emergencia aparece como una alternativa válida para situaciones extremas, pero no como un atajo universal.

Las propias agencias estadounidenses insisten en que no existe un documento que permita ingresar a EE. UU. sin controles ni riesgos, ni siquiera cuando el proceso se acelera a 48 horas.