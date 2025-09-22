Suscribirse

¿Puede obtener la ‘Platinum Card’?: la nueva medida de Trump para revolucionar la migración en EE. UU.

La millonaria propuesta tiene la intención de eliminar el proceso tradicional para obtener la Green Card.

Redacción Mundo
23 de septiembre de 2025, 12:34 a. m.
El presidente Trump hizo oficial la Golden Card - Foto de trumpcard.gov
El presidente Trump hizo oficial la Golden Card, ahora propone otra opción para los extranjeros. | Foto: Foto de trumpcard.gov

En medio de los cambios migratorios que ha implementado la administración estadounidense de Donald Trump, el gobierno propuso una Platinum Card que le permite a los extranjeros pasar hasta 270 días en el país sin pagar impuestos sobre ingresos del exterior.

Esta se suma a los planes de implementar una visa Gold Card, que ofrece una alternativa para obtener la ciudadanía estadounidense por una tarifa de un millón de dólares. En caso de que una empresa quiera patrocinar a un empleado, esta visa le costará dos millones de dólares.

Estas tarjetas corresponden a un nuevo esquema de visas que beneficia a los inmigrantes dispuestos a realizar una importante inversión en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "gold card".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "gold card" en mayo de 2025. | Foto: AFP

El nuevo anuncio de la Platinum Card detalla que esta tendrá un costo de cinco millones de dólares, aunque, a diferencia de la Gold Card, esta no ofrece la residencia permanente para los inversionistas.

La propuesta deberá pasar por debates en el Congreso antes de que pueda ser aplicada.

Contexto: Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

Sin embargo, la Casa blanca ha estimado que la iniciativa recaudará más de 100.000 millones de dólares en corto plazo. Además, la administración ha ampliado que esos ingresos irán destinados para reducir impuestos del país, además de aportar a iniciativas de crecimiento económico y en el pago de deudas públicas.

Green Card vs Visa: Diferencias, alcances y derechos que otorgan
La medida reemplazará la obtención de la Green Card. | Foto: Getty Images

El presidente Trump presentó su propuesta el viernes 19 de septiembre desde su Despacho Oval. “Van a gastar mucho dinero para entrar”, dijo ante la prensa.

“Van a recaudar miles de millones de dólares, miles de millones y miles de millones de dólares, que se destinarán a reducir impuestos, saldar la deuda y a otras cosas buenas”, agregó.

Contexto: A partir del 1 de octubre será más costoso viajar y estudiar en Estados Unidos: en esto quedará la visa con el valor del dólar actual

Además, la administración ha instado a las personas a que se enlisten en la solicitud de esta tarjeta, pues en cuanto se apruebe en el Congreso, los funcionarios procesaran las solicitudes por orden de llegada.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró el pasado viernes que estas medidas modificarán los procesos tradicionales para obtener la Green Card, o la residencia permanente en Estados Unidos.

WASHINGTON, DC - 29 DE ENERO: Howard Lutnick, candidato del presidente estadounidense Donald Trump a Secretario de Comercio, durante su audiencia de confirmación del Comité Senatorial de Comercio, Ciencia y Transporte en el edificio de oficinas del Senado Russell el 29 de enero de 2025 en Washington, DC. Lutnick es un empresario multimillonario que tiene una amplia red de vínculos comerciales que han generado preocupación sobre posibles conflictos de intereses, entre ellos (Foto de Kayla Bartkowski/Getty Images)
Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE. UU. | Foto: Getty Images

“En menos de un mes, es probable que se suspendan las demás categorías de visas de la Tarjeta Verde, y este será el modelo para que las personas puedan ingresar al país”, dijo a los periodistas desde la Casa Blanca.

Contexto: EE. UU. toma decisión y no dará esta visa en lo que queda de 2025; ¿cuál es la razón?

De acuerdo con la información de la página web de estas tarjetas: trumpcard.gov, los que adquieran la Gold Card recibirán un “estatus de residente permanente legal como titular de una visa EB-1 o EB-2”.

Como condición, los extranjeros deben demostrar que su inversión contribuirá sustancialmente a la economía del país norteamericano.

