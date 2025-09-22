¿Puede obtener la ‘Platinum Card’?: la nueva medida de Trump para revolucionar la migración en EE. UU.

En medio de los cambios migratorios que ha implementado la administración estadounidense de Donald Trump, el gobierno propuso una Platinum Card que le permite a los extranjeros pasar hasta 270 días en el país sin pagar impuestos sobre ingresos del exterior.

Esta se suma a los planes de implementar una visa Gold Card, que ofrece una alternativa para obtener la ciudadanía estadounidense por una tarifa de un millón de dólares. En caso de que una empresa quiera patrocinar a un empleado, esta visa le costará dos millones de dólares.

Estas tarjetas corresponden a un nuevo esquema de visas que beneficia a los inmigrantes dispuestos a realizar una importante inversión en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que crea un programa de residencia "gold card" en mayo de 2025. | Foto: AFP

El nuevo anuncio de la Platinum Card detalla que esta tendrá un costo de cinco millones de dólares, aunque, a diferencia de la Gold Card, esta no ofrece la residencia permanente para los inversionistas.

La propuesta deberá pasar por debates en el Congreso antes de que pueda ser aplicada.

Sin embargo, la Casa blanca ha estimado que la iniciativa recaudará más de 100.000 millones de dólares en corto plazo. Además, la administración ha ampliado que esos ingresos irán destinados para reducir impuestos del país, además de aportar a iniciativas de crecimiento económico y en el pago de deudas públicas.

La medida reemplazará la obtención de la Green Card. | Foto: Getty Images

El presidente Trump presentó su propuesta el viernes 19 de septiembre desde su Despacho Oval. “Van a gastar mucho dinero para entrar”, dijo ante la prensa.

“Van a recaudar miles de millones de dólares, miles de millones y miles de millones de dólares, que se destinarán a reducir impuestos, saldar la deuda y a otras cosas buenas”, agregó.

Además, la administración ha instado a las personas a que se enlisten en la solicitud de esta tarjeta, pues en cuanto se apruebe en el Congreso, los funcionarios procesaran las solicitudes por orden de llegada.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró el pasado viernes que estas medidas modificarán los procesos tradicionales para obtener la Green Card, o la residencia permanente en Estados Unidos.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE. UU. | Foto: Getty Images

“En menos de un mes, es probable que se suspendan las demás categorías de visas de la Tarjeta Verde, y este será el modelo para que las personas puedan ingresar al país”, dijo a los periodistas desde la Casa Blanca.

De acuerdo con la información de la página web de estas tarjetas: trumpcard.gov, los que adquieran la Gold Card recibirán un “estatus de residente permanente legal como titular de una visa EB-1 o EB-2”.