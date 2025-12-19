Qué son las visas de habilidades extraordinarias e interés nacional que se pueden tramitar para conseguir la residencia en Estados Unidos

Vivir y trabajar en Estados Unidos es un sueño muy recurrente entre miles de colombianos. Conseguir oportunidades laborales que les permitan vivir bien se convierte en una prioridad y para ello, buscan opciones para lograrlo.

SEMANA habló con Yesenia Iacona, fundadora de Iacona Law, quien explica la adquisión de las visas EB-1A y EB-2 y cómo se pueden conseguir, sin necesidad de pasar por un proceso de contratación con una empresa desde Estados Unidos.

Las tres visas de empleo que facilitan el camino a la Green Card en Estados Unidos

SEMANA: Me llama mucho la atención el tema de la visa por autopetición, porque normalmente cuando una persona inicia un proceso de visa de trabajo en Estados Unidos lo hace porque una empresa lo contrata y gestiona el proceso. Sin embargo, aquí no depende de una oferta de empleo. ¿Podría explicarnos un poco este proceso?

Yesenia Iacona: Es correcto. Se trata de visas por autopetición. Aunque también trabajo con visas patrocinadas por empleadores, estas clasificaciones son distintas. Existen dos principales: EB1A (habilidades extraordinarias) y EB2 por Interés Nacional. En ambas, la persona puede ser su propio peticionario.En el caso de la EB1A no se requiere empleador ni oferta de trabajo. En la EB2 por Interés Nacional tampoco es obligatoria una oferta laboral.

SEMANA: Muchas personas sueñan con irse a Estados Unidos, pero no saben realmente cómo iniciar el proceso. Desde su experiencia y asesorías, ¿cuáles son esos puntos clave o infaltables al momento de aplicar?

Yesenia Iacona: Uno de los puntos más importantes es el soporte documental de tu trayectoria. Un currículum o solo tus palabras no son suficientes; todo debe poder demostrarse.

Segundo, debes demostrar cómo has contribuido en tu campo profesional. Por ejemplo, en la EB1A se exige que estés actualmente ejerciendo tu profesión, es decir si eres futbolista, debes estar jugando fútbol, no enseñándolo o si eres periodista, debes estar ejerciendo como periodista, no como profesor de periodismo.

Un error común es pensar que solo la experiencia pasada es suficiente. Si no estás activo en tu campo, la EB1A no sería la visa correcta; quizá una EB2 por Interés Nacional sí lo sea.

Uscis otorgará visas en 2025 a migrantes que cumplan con estos requisitos

En la EB2, uno de los requisitos clave es demostrar experiencia comprobable:

Personas sin título universitario o con estudios técnicos: mínimo 10 años de experiencia a tiempo completo comprobable .

. Personas con una carrera universitaria (ingeniería, arquitectura, licenciatura, etc.): 5 años de experiencia a tiempo completo comprobable .

. Personas con maestría o doctorado: no se les exige experiencia, pero el título por sí solo no garantiza la aprobación.

También es fundamental demostrar qué huella has dejado en tu campo y cómo tu trabajo sería una contribución para Estados Unidos. Un error recurrente es pensar que “interés nacional” significa impacto en todo el territorio estadounidense. No es así. El impacto debe ser replicable y relevante, directa o indirectamente, en tu área profesional, sin importar la ubicación geográfica.

SEMANA: Cuando se habla de “habilidades extraordinarias”, ¿cómo puede una persona identificar si realmente las tiene?

Yesenia Iacona: Las habilidades extraordinarias tienen dos vertientes:

Grandes premios internacionales, como el Grammy, Oscar, Emmy, Nobel, o premios de alto reconocimiento en el campo profesional. Quien tiene uno de estos premios cumple automáticamente con el criterio principal de la EB1A.

O, si no se tiene ese gran premio, la ley permite cumplir con al menos tres criterios alternativos, como: reconocimientos importantes en tu campo (premios, distinciones oficiales, reconocimientos gubernamentales o institucionales), haber sido jurado o evaluador en competencias, audiciones o procesos profesionales relevantes, pertenecer a asociaciones profesionales que tengan un proceso riguroso de admisión (no basta con pagar una membresía) o tener un salario superior al promedio en tu profesión, lo cual demuestra que tu habilidad es valorada como extraordinaria.

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

Por ejemplo, si un arquitecto promedio gana cierta cantidad y tú ganas significativamente más, eso puede evidenciar una habilidad extraordinaria reconocida por el mercado.

SEMANA: Con la situación migratoria actual en Estados Unidos, especialmente desde el gobierno de Donald Trump, ¿cómo se ha visto afectado este tipo de visas?

Yesenia Iacona: Las visas profesionales por autopetición no se han visto afectadas. No han sido modificadas porque estos cambios no dependen únicamente del presidente, sino del Congreso.

Además, existe un principio básico: ningún país rechaza el talento. Estados Unidos sigue interesado en atraer profesionales destacados.

Las visas que sí se han visto afectadas son las H-1B, que requieren empleador. A estas se les impuso una multa de hasta 100 mil dólares para las empresas, lo que ha desincentivado su uso.

Incluso recientemente se lanzó la Gold Card, una residencia basada en una donación de un millón de dólares. Curiosamente, en su formulario aparecen las categorías de habilidad extraordinaria e interés nacional, lo que demuestra que estas clasificaciones siguen vigentes y valoradas.

SEMANA: Desde su experiencia, ¿en qué áreas profesionales se aplican más estas visas?

Yesenia Iacona: En la EB1A, las áreas más comunes son:

Periodistas

Músicos

Atletas

Científicos e investigadores

No significa que otras profesiones no califiquen. Hemos tenido casos exitosos, por ejemplo, de contadores.

En la EB2 por Interés Nacional, los perfiles más comunes son:

Ingenieros (de todas las ramas)

Educadores (desde preescolar hasta universidad)

Médicos, generalmente con especialidad

Arquitectos, abogados, contadores, fisioterapeutas, entre otros

No hay exclusión profesional si el caso está bien fundamentado.

SEMANA: Cuando una persona aplica, ¿puede incluir a su familia en el proceso?

Yesenia Iacona: Sí. La ley de inmigración incluye a los familiares inmediatos: esposo o esposa e hijos menores de 21 años y solteros. Todos emigran juntos y reciben residencia permanente. No son visas temporales. Tras la aprobación y entrada a Estados Unidos, posteriormente reciben su tarjeta de residencia.

SEMANA: Finalmente, ¿cómo puede una persona interesada contactarse con ustedes para iniciar el proceso?

Yesenia Iacona: En la firma contamos con teléfono y correo electrónico. Sin embargo, estas visas requieren una pre-evaluación, y no cobramos citas sin antes evaluar el perfil.

En nuestra página web hay un enlace donde la persona sube su perfil profesional. La evaluación es gratuita y respondemos en un máximo de 72 horas hábiles, indicando si el perfil califica o si necesitamos aclarar algunos puntos. Una vez superada esa pre-evaluación, entonces se agenda formalmente la cita.