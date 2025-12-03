Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

La gigante de supermercados y tiendas minoristas de Estados Unidos, Costco, presentó una demanda en contra del Gobierno de Donald Trump en relación con los aranceles que impuso el presidente desde que regresó a la Casa Blanca y que han afectado los precios de cientos de artículos en el país.

La compañía estadounidense considera que los impuestos arancelarios de Trump son ilegales y busca que el Gobierno le devuelva el dinero que le ha costado los efectos de esas decisiones, en caso de que la Corte Suprema decida anular los gravámenes del mandatario.

Los aranceles le han costado cerca de 90.000 dólares a los importadores de EE. UU. | Foto: AFP

Este tema se ha discutido ampliamente en la corte desde hace semanas, con el fin de determinar si Trump abusó de poder al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, con la cual elevó los aranceles hasta el 50 % a socios clave como India y Brasil, además de imponer nuevos del 145 % a China, lo que ha desestabilizado el mercado desde entonces.

De acuerdo con los detalles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los aranceles de Trump le han costado a los importadores estadounidenses alrededor de 90.000 millones de dólares.

Costco solicita la devolución de dinero que ha invertido por los altos aranceles. | Foto: Bloomberg via Getty Images

De acuerdo con los reportes de la prensa de Estados Unidos, la demanda de Costco —que fue presentada el viernes 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional— asegura que a la empresa, y otros importadores, no se les garantiza un reembolso de dinero en caso de que los jueces determinen que Trump carecía de autoridad para imponer tarifas arancelarias.

Además, los abogados de la gigante minorista determinaron que CBP negó, en varias oportunidades, unas solicitudes para finalizar con los aranceles.

El presidente Trump impuso aranceles desde abril de este año. | Foto: AFP

La postura contundente de Costco, que señala que las decisiones económicas de Trump se tomaron “de forma precipitada, provocando fluctuaciones en los mercados” —según un reporte de CNN— podrían elevar tensiones con la Casa Blanca.

Meses atrás, Amazon anunció que detallaría cómo los aranceles estaban afectando los precios finales para los consumidores estadounidenses. La medida fue calificada como un “acto hostil y político” por la portavoz de presidencia, Karoline Leavitt, lo que causó una caída en las acciones de la compañía de ventas en línea.