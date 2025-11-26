Crece la preocupación por la subida de precios de alimentos esenciales para las celebraciones: estas son las comidas más caras en EE. UU.

En la víspera de la temporada de fiestas en Estados Unidos, que comienza el jueves con el Día de Acción de Gracias, agricultores y empresarios advierten del impacto de los aranceles de Donald Trump en los costos de producción de bienes como el pavo o los vegetales.

Los precios de los alimentos aumentaron un 2,7 % en septiembre en comparación al año anterior, según datos del gobierno. Una encuesta de Politico reveló que los comestibles fueron la categoría más difícil de costear para los estadounidenses.

Sin embargo, las advertencias contra los aranceles de Trump y las preocupaciones de los hogares sobre el costo de vida contrastan con el mensaje del gobierno, que se esfuerza en tratar de convencer a los estadounidenses de la fortaleza de la economía más grande del mundo.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

“Aunque mi gran trabajo en la economía aún no ha sido plenamente apreciado, ¡lo será! Las cosas realmente están mejorando”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el fin de semana. Subrayó que los precios están “bajando rápidamente”.

La Casa Blanca aseguró que las tiendas ofrecen este año alimentos más baratos para la celebración de Acción de Gracias, aunque algunos advierten que esto podría deberse a una combinación distinta de productos que están disponibles.

Aunque el país no ha experimentado un aumento generalizado de la inflación debido a los aranceles, economistas, legisladores y dueños de negocios señalan que los gravámenes han incrementado los costos.

La agricultora de Carolina del Norte, Mary Carroll Dodd, dijo a periodistas esta semana que “debido a los aumentos en nuestros costos, principalmente debido a los aranceles, hemos tenido que subir el precio de algunos de nuestros vegetales”, como el de las coles.

Los aranceles y la inflación han subido los precios. | Foto: Getty Images

Incluso antes de los aranceles, los costos de insumos como fertilizantes, semillas, químicos, equipos y combustible ya estaban en máximos históricos, agregó Nick Levendofsky, director ejecutivo de la Unión de Agricultores de Kansas.

“Con los aranceles, están subiendo aún más”, añadió. “El maíz y la soja constituyen gran parte del alimento para pavos y otros animales de granja. Cuando esos cultivos cuestan más de cultivar, el precio por libra de pavo sube”.

Los precios mayoristas del pavo actualmente son aproximadamente un 40% más altos debido a los desafíos de suministro provocados por enfermedades aviares, dijo recientemente la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense.

Esto indica que las presiones sobre los precios probablemente continuarán, incluso si los precios en las tiendas han bajado este año debido a que ofrecieron ofertas de Acción de Gracias para atraer a los consumidores.

Una encuesta reciente de la Oficina Agrícola señaló que los precios de los vegetales frescos aumentaron, con una “escasez continua de trabajadores agrícolas” y salarios en rápido crecimiento que incrementan los costos.

El Gobierno ha buscado alternativas para los agrícolas. | Foto: Getty Images

“Casi con certeza, parte de esa escasez de mano de obra se debe a la represión tanto de la inmigración legal como ilegal”, dijo Jeremy Horpedahl del Instituto Cato, de tendencia libertaria.

Pero los partidarios de la estrategia comercial de Trump argumentan que los aranceles no impulsan directamente los aumentos de precios en sectores clave como la vivienda, los alimentos o la atención médica.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos, por ejemplo, han sido impulsados por una sequía en los últimos años y una reducción del hato ganadero, dijo el economista Jeff Ferry, de la Coalición por una América Próspera, un grupo que apoya los aranceles de Trump.

“La cadena de suministro, incluidos los fabricantes y los importadores, está absorbiendo la mayor parte del arancel mientras mantiene los aumentos de precios al consumidor bajo control”, dijo.

Pero el panorama futuro aún es complejo.

Precios de los alimentos han aumentado hasta el 2,7 % en comparación con el 2024. | Foto: El País

En reconocimiento a los desafíos de los agricultores, el gobierno está considerando ayudas para el sector afectado por los bajos precios de los cultivos y una disputa comercial con Pekín este año.

Sin embargo, Levendofsky dijo que “los agricultores no quieren un rescate. Quieren comercio, no ayuda”.

Algunos pequeños empresarios dicen que luchan por sobrevivir, incluso cuando se acerca la temporada de compras de fin de año.

Jared Hendricks, propietario de Village Lighting Co en Utah, dijo a los periodistas que su empresa se “acerca a un millón de dólares en aranceles este año” que no estaban originalmente en su presupuesto. Su empresa se especializa en decoraciones y soluciones navideñas, con pedidos con un año de anticipación y una gran parte de las ventas atadas a acuerdos con clientes.

“Les hemos vendido muchos de esos productos directamente con pérdidas”, dijo. “En este punto, hemos pasado de trabajar por ganancias a trabajar por los aranceles”.