Exportaciones pesqueras crecen pese a aranceles en EE.UU.

El sector pesquero colombiano mantuvo una dinámica positiva en 2025, a pesar de enfrentar nuevas condiciones en su principal mercado.

De acuerdo con cifras de la Dian con análisis de Analdex, las exportaciones alcanzaron US$155 millones, lo que representó un crecimiento del 11,6 % frente a 2024, cuando sumaron US$138,9 millones.

El resultado se da en un contexto en el que Estados Unidos, principal destino del pescado colombiano, aplicó un arancel del 10 % a estos productos. Aun así, ese país continuó liderando la demanda, concentrando el 72,6 % de las exportaciones, con compras por US$112,5 millones.

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La tilapia en presentaciones frescas, refrigeradas y en filete sigue siendo el producto más demandado en ese mercado, representando más del 90 % de los envíos hacia ese destino.

El comportamiento del sector se vuelve relevante en la antesala de la Semana Santa, un periodo que tradicionalmente impulsa el consumo de pescado tanto en el mercado interno como en el externo. Sin embargo, detrás del crecimiento aparecen señales que podrían marcar el rumbo del sector en 2026.

Uno de los puntos a destacar es la concentración de mercados. Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal comprador, otros destinos empiezan a ganar terreno.

Canadá, por ejemplo, superó por primera vez los US$2 millones en importaciones, alcanzando US$2,1 millones, lo que representó un aumento del 19,9 % frente a 2024. En este caso, la trucha fue el producto más exportado.

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En contraste, Guatemala registró una fuerte caída. Pasó de ser el segundo mayor destino en 2024, con US$6,7 millones, a ocupar el séptimo lugar en 2025, con US$1,6 millones, una disminución del 76,1 %, principalmente en compras de atún.

El crecimiento de las ventas externas contrasta con la caída de algunos destinos como Guatemala. Foto: Foto suministrada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

“Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal destino del sector pesquero colombiano, es fundamental avanzar en la diversificación de mercados”, señaló Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, quien advirtió la necesidad de fortalecer el posicionamiento del producto colombiano en nuevos destinos internacionales.

A nivel interno, la concentración también es evidente. Tres departamentos reúnen más del 80 % de las exportaciones del sector. El liderazgo lo mantiene Huila, que representa el 44,8 % del total nacional, con ventas externas por US$69,5 millones y un crecimiento del 9,8 % frente a 2024.

Le siguen Antioquia, que superó los US$40 millones en exportaciones con un crecimiento del 10,7 %, y el Valle del Cauca, que registró uno de los mayores incrementos, pasando de US$11,1 millones a US$18 millones, un aumento del 61,9 %.

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El balance del sector muestra, así, una combinación de crecimiento y dependencia. Aunque las exportaciones avanzan incluso en un entorno de mayores barreras comerciales, el reto sigue estando en diversificar destinos y reducir la concentración, tanto geográfica como de mercados, para sostener el desempeño en el mediano plazo.