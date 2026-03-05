Agro

Producción de café tuvo fuerte caída en febrero. Exportaciones también estuvieron en negativo. ¿Qué pasó?

La Federación de Cafeteros reportó las cifras. Lo único que crece son las importaciones.

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 7:21 a. m.
Café (Photo by Reza/Getty Images)
Café (Photo by Reza/Getty Images) Foto: Getty Images

En Colombia se están incrementando las compras de café foráneo mientras la producción nacional cae, en un 36 % en el mes de febrero, según informe de la Federación de Cafeteros.

Todas las cifras de producción, según los tiempos, se mostraron en negativo en el segundo mes del año. En el acumulado de 12 meses, hasta febrero, el país produjo 12,7 millones de sacos de 60 kilogramos, con lo cual, se registra una variación negativa, de -14 % en comparación con igual periodo del año anterior.

Si se mira el panorama de lo ocurrido en lo que lleva el año 2026, hasta febrero, también las cifras están en terreno negativo. Aquí la caída es de -35 %, según reporte.

En línea con la contracción de la producción también están las exportaciones, pues, si se produce menos se restan las ventas. Así, de acuerdo con las estadísticas presentadas por la Federación de Cafeteros, las exportaciones en febrero disminuyeron en 32 %; en el año corrido bajaron en -26 % y en los 12 meses acumulados hasta febrero en -1 %.

Por el contrario, las importaciones están disparadas. Solo en febrero crecieron en un 67 %, con un cálculo preliminar de aumento en el consumo equivalente al 4,9 %, según el informe.

Federación Nacional de Cafeteros
Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros. Foto: FNC

Medidas contracíclicas

Según Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, “febrero confirma un ajuste en la oferta”.

Para el directivo gremial, “el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales. La producción nacional de café en febrero alcanzó 869 mil sacos de 60 kg, con una caída -36% frente al mismo mes del año anterior. Menor disponibilidad de café, asociado a condiciones climáticas”.

Desde la perspectiva de Bahamón, se requiere de inmediato “la aplicación de medidas contracíclicas para seguir fortaleciendo productividad: fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses”.

