Estas son las marcas preferidas de los colombianos en tés, energizantes, lácteos y yogures

El ‘no recuerda’ sigue liderando esta categoría con 36 por ciento, 4 puntos menos que en 2025. El cambio se dio en las posiciones siguientes: Hindú, que venía a la vanguardia, este año tuvo una recordación de 18 por ciento; es decir, 9 puntos menos frente a 2025. Y este año lo supera Mr. Tea, que pasa de 15 a 21 por ciento.

Las marcas SunTea y Nestea empiezan a ganar espacio en la mente de los consumidores: la primera suma 3 puntos porcentuales, para llegar a 8 por ciento, y la segunda aumenta un punto y queda en 3 por ciento.

Medellín es la ciudad en la que Mr. Tea es más recordada, con 32 por ciento, y refleja un crecimiento de 22 puntos porcentuales frente al año pasado, seguida por Barranquilla, con 30 por ciento y 13 puntos nuevos.

En Bogotá también gana 5 puntos y en Cali disminuye 6. Las mujeres registran 24 por ciento de top of mind para Mr. Tea, 11 puntos más que el año pasado, mientras el nivel de recordación entre los hombres crece un punto porcentual.

En los hombres, el ‘no recuerda’ llega al 41 por ciento. Es en el nivel socioeconómico 3 en el que gana Mr. Tea, con 25 por ciento y 11 puntos más frente a 2025, y es en los estratos 4, 5 y 6 que suma 9 puntos porcentuales. Por edades, los que más tienen en su mente a este té son los de 25 a 34 años, con 33 por ciento y 14 puntos más.

La marca más sostenible es Hindú, con 22 por ciento, aunque perdió 13 puntos frente a la medición de 2024, a diferencia de Mr. Tea, que pasó de 13 a 21 por ciento. Y las marcas de mayor responsabilidad social son Hindú y Mr. Tea, con un empate de 21 por ciento. Mientras la primera perdió 10 puntos, la segunda ganó 9 puntos porcentuales frente a hace dos años.

Se toman la calle

Vive 100 ha logrado liderar el top of mind en el histórico de esta categoría. Para uno de cada tres encuestados, esta es la marca más recordada (33 por ciento), con 4 puntos más frente a 2025. Red Bull ‘saca sus alas’ y obtiene 20 por ciento y suma 2 nuevos puntos.

Vive 100 consolida su liderazgo en energizantes y amplía la diferencia frente a sus competidores.

Entretanto, el ‘no recuerda’ pierde terreno con 3 puntos menos, al quedar en 17 por ciento, y Speed Max se mantiene con 11 por ciento. Es en Medellín donde Vive 100 conquista la mente, con 41 por ciento y 7 puntos más frente al año pasado. En Cali llega a 25 por ciento, mientras que en Barranquilla la marca líder crece 7 puntos.

Entre las mujeres, Vive 100 alcanza 36 por ciento y 8 puntos más. En el estrato 2, Vive 100 es la marca más recordada, con 41 por ciento, con 11 puntos más frente a 2025; en estrato 3 pierde 4 puntos y en los niveles 4, 5 y 6 gana 4 puntos.

Por edades, son los de 35 a 49 años quienes recuerdan a Vive 100, con 39 por ciento, 8 puntos más que en 2025. Son los mismos puntos que suma el segmento de los adultos de 50 años o más.

El cambio se dio en la marca considerada como la más sostenible en esta categoría. Esta vez, Vive 100, con 27 por ciento y 4 puntos más frente a 2024, desplaza a Red Bull, que pasó de 27 a 13 por ciento.

La marca de mayor responsabilidad social es Vive 100, con 24 por ciento, 2 puntos más frente a la medición de 2024. Red Bull, que era la líder en esta calificación hace dos años, pasó de 33 a 13 por ciento.

Se consolida

El año pasado, Colanta rompió el liderazgo que traía Alquería y la desplazó por un estrecho margen del primer lugar. Para este año, la cooperativa antioqueña consolidó su dominio y aumentó la diferencia: Colanta llegó a 28 por ciento, un punto más frente a 2025, mientras que Alquería quedó en 22 por ciento.

Colanta amplía su ventaja frente a Alquería y se mantiene como la marca más recordada en lácteos.

Alpina, en tercer lugar, se mantiene con 14 por ciento, y Algarra, que saldrá del mercado por decisión de su propietario, el grupo peruano Gloria, registró 7 por ciento.

En Medellín se marca la gran diferencia en recordación para Colanta: allí registra 74 por ciento. Esta marca es más recordada entre los hombres, con 29 por ciento. A la marca líder la recuerdan más en el nivel socioeconómico 3 con 30 por ciento, donde gana 4 puntos. Uno de cada tres encuestados entre 18 y 24 años recuerda a Colanta (33 por ciento).

La marca considerada más sostenible en esta categoría es Colanta con 26 por ciento, el mismo porcentaje de 2024, mientras que Alquería, con 20 por ciento, perdió 13 puntos, y Alpina creció de 12 a 18 por ciento.

La de mayor responsabilidad social es Colanta con 27 por ciento, 3 puntos más frente a 2024. Esta vez Alpina, con 16 por ciento, desplaza a La Alquería, que pasó de 32 a 15 por ciento.

Pensamiento nutritivo

En su primera medición, el líder en el top of mind de esta categoría es Alpina con 49 por ciento, seguido por Yogo Yogo con 13 por ciento. Continúan en el listado Colanta con 9 por ciento, Bon Yurt y Alquería, ambas con 4 por ciento.

Alpina lidera ampliamente el top of mind en yogures en su primera medición.

En Bogotá a Alpina la recuerdan más con 57 por ciento, seguida por Barranquilla, en donde llega a 50 por ciento; en Medellín logra 39 por ciento en su recordación, y en Cali, 37 por ciento. Entre hombres y mujeres la selección fue muy pareja, aunque son ellos los que piensan más en esta líder con 49 por ciento, frente al 48 por ciento de ellas.

En los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, Alpina obtiene su mejor indicador, 55 por ciento, mientras que en el estrato 3 alcanza 47 por ciento y en el 2, 46 por ciento.

Por edades, en los de 50 años o más, Alpina marca 57 por ciento; en el grupo de 35 a 49 años logra 47 por ciento; entre los de 25 y 34 años, 46 por ciento; y entre los de 18 a 24 años, 35 por ciento.

Para uno de cada dos encuestados, Alpina es la marca más sostenible (50 por ciento); Yogo Yogo aparece con 7 por ciento y Alquería y Colanta empatan con 5 por ciento.

Alpina también es la marca con mayor responsabilidad social al alcanzar 45 por ciento en esta primera medición, mientras que Colanta registra 7 por ciento; Alquería, 6 por ciento; Yogo Yogo, 5 por ciento; y Bon Yurt, 3 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.