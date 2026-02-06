Canadá cambia de rumbo frente a la venta de los carros eléctricos; sigue el camino de la Unión Europea

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, canceló el jueves un mandato que ordenaba que todos los vehículos vendidos en el país fueran eléctricos para 2035, y que anunció grandes inversiones para respaldar la transición del sector automotriz hacia los autos eléctricos.

La venta de carros eléctricos en Canadá tendrá subsidios de hasta 5.000 dólares canadienses. Foto: Getty Images

Al presentar su plan, Carney dijo que la industria automotriz de su país debe prepararse para un futuro en el que los vehículos eléctricos sean predominantes.

La decisión de Carney marcó un distanciamiento de las políticas de su antecesor, Justin Trudeau, quien estableció el mandato de que el 100 % de vehículos vendidos en Canadá fueran eléctricos para 2035.

Con su nueva estrategia, Carney explicó que el objetivo es alcanzar un 75 % de ventas de autos eléctricos para 2035 y un 90 % para 2040.

El plan incluye un subsidio de 5.000 dólares canadienses para particulares que compren un vehículo eléctrico; 1.500 millones de dólares canadienses para mejorar la infraestructura de carga; y 3.000 millones de dólares canadienses “para ayudar a la industria automotriz a adaptarse, crecer y diversificarse hacia nuevos mercados”, señaló su despacho.

Consultado el jueves, si seguía considerando a Canadá un líder en la lucha contra el cambio climático, Carney respondió: “Absolutamente”.

Sin embargo, la preocupación por el futuro de la industria automotriz en Canadá ha incrementado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Desde abril, los vehículos fabricados en Canadá enfrentan un arancel del 25 % sobre sus componentes no estadounidenses, un gravamen que Canadá sostiene que viola el acuerdo de libre comercio norteamericano, conocido como el T-MEC, y cuyas conversaciones para su revisión están previstas para este año.

“Nuestro objetivo es eliminar todos los aranceles en el sector automotor”, afirmó Carney, pero subrayó que la industria canadiense necesita comenzar a planificar una cadena de producción completamente doméstica.

Canadá cuenta con grandes depósitos de minerales críticos necesarios para la producción de baterías de vehículos eléctricos y afirma que quiere desarrollar una cadena de producción integral, desde la minería y el procesamiento de minerales hasta la fabricación de baterías para vehículos.

El gobierno de Canadá espera que el 75 % de los carros vendidos en 2035 sea de propulsión eléctrica. Foto: 123RF

Más carros chinos llegarán a Canadá

A mediados de enero, el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá sellaron un acuerdo de asociación estratégica con efectos para el comercio y el turismo, después de varios años de desconfianza mutua.

Carney celebró un “acuerdo histórico” en el marco de una “nueva asociación estratégica” con China, que deja atrás años de agrias disputas diplomáticas, detenciones recíprocas de ciudadanos y conflictos arancelarios.

“China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar, pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles”, dijo Carney en una conferencia de prensa en Pekín, tras reunirse con Xi.

En virtud del acuerdo, Canadá permitirá la entrada de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6,1 %.

China, de su lado, deberá reducir los aranceles a los derivados de canola del 84 % alrededor del 15 % a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado.

“Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica”, dijo el alto funcionario canadiense.

Canadá permitirá el ingreso de más de 40.000 carros chinos a su territorio. Foto: NurPhoto via Getty Images

A su vez, Xi apuntó que las relaciones entre China y Canadá alcanzaron un punto de inflexión en su último encuentro, que había sido realizado al margen de la cumbre de APEC en octubre.

“Se puede decir que nuestra reunión del año pasado abrió un nuevo capítulo para orientar las relaciones entre China y Canadá hacia la mejora”, expresó.

“El desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de nuestros dos países”, afirmó, y añadió que estaba “contento” de ver las conversaciones de los últimos meses para restablecer la cooperación.