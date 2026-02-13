CÁPSULA

Sector farmacéutico gana participación en las exportaciones colombianas

La industria reporta crecimiento en envíos de medicamentos y expansión de su capacidad productiva, con presencia en más de 20 países.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 6:34 p. m.
Exportaciones colombianas de medicamentos
Exportaciones colombianas de medicamentos Foto: El País

Colombia exportó 9,8 millones de toneladas en mayo de 2025, de acuerdo con el Informe Mensual de ANALDEX. Dentro de ese resultado se destacó el sector farmacéutico, que ha incrementado su participación en mercados internacionales y consolidado su oferta de productos de alto valor agregado, con presencia en más de 20 países.

La producción nacional se apoya en más de 100 plantas habilitadas por el INVIMA, varias de ellas con certificaciones internacionales como DIGEMID (Perú) y COFEPRIS (México). Esta infraestructura ha permitido ampliar los envíos, en especial en la línea de medicamentos inyectables. Empresas como Laboratorio Vitalis producen más de 180 millones de unidades de inyectables al año, que se distribuyen en América Latina y Asia.

Según datos de la DIAN y el INVIMA, además de los inyectables, Colombia exporta medicamentos genéricos, vitaminas, suplementos nutricionales y productos hospitalarios. El fortalecimiento en inversión, investigación y desarrollo ha permitido a la industria ofrecer tratamientos en áreas como oncología, enfermedades respiratorias, salud mental y dermatología.

El doctor Milton Castañeda, vocero de Laboratorio Vitalis, afirmó: “En el caso nuestro, hemos actualizado nuestras plantas con los últimos estándares para incrementar la capacidad productiva con excelencia operativa, y sobre estas basamos nuestra estrategia de expansión y exportaciones, gracias a que podemos garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales más allá de nuestra producción nacional. Actualmente, disponemos de siete plantas de producción distribuidas en tres países, lo que nos permite una cobertura regional robusta y una capacidad instalada masiva para la fabricación y comercialización”.

Añadió: “En cuanto a la producción, contamos con líneas de manufactura especializadas, como las dedicadas a productos estériles inyectables, que incluyen equipos de alta velocidad y áreas segregadas para principios activos sensibles, asegurando la calidad y previniendo la contaminación cruzada en todos nuestros productos que incluyen diferentes líneas terapéuticas como antimicrobianos, anestésicos, antiinflamatorios, corticosteroides, tratamientos gastrointestinales, productos orientados al manejo de condiciones que impactan el sistema nervioso y vitaminas, entre los más importantes”.

