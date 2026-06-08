En 2026, el petróleo está recuperando su rol como protagonista de las exportaciones colombianas

Las exportaciones de petróleo de Colombia volvieron a tomar fuerza en medio del repunte internacional de los precios del crudo y pese al desincentivo a la producción interna. Un informe del área de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá señala que en abril las ventas externas petroleras sumaron 1.620 millones de dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.

El incremento se explica principalmente por el aumento en los precios internacionales del petróleo, impulsado por las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente. Con este choque, las exportaciones petroleras pasaron de promediar 940 millones de dólares mensuales entre octubre de 2025 y febrero de 2026, a cerca de 1.600 millones de dólares entre marzo y abril de este año.

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De acuerdo con el informe, si se cumplen las proyecciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, y del consenso de analistas de Bloomberg, el precio del petróleo podría promediar entre 93 y 95 dólares por barril en 2026. Bajo ese escenario, las exportaciones de crudo colombiano superarían los 17.500 millones de dólares este año, es decir, unos 5.000 millones de dólares más que en 2025.

De materializarse esa previsión, el petróleo no solo alcanzaría su mayor nivel de exportaciones desde 2022, año marcado también por un choque energético tras la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que además podría recuperar el primer lugar como principal fuente de entrada de dólares a la economía colombiana, posición que perdió frente a las remesas en 2025.

Los analistas estiman que el precio del petróleo podría promediar entre 93 y 95 dólares por barril en 2026. Foto: Adobe Stock

En el Banco de Bogotá señalan que este panorama tendría efectos positivos para el país. Por un lado, mejoraría los ingresos fiscales de la Nación en 2026 y 2027, con recursos que podrían equipararse al recaudo de una reforma tributaria. Por otro lado, daría soporte a la tasa de cambio, al contribuir al ajuste del desbalance externo.

Sin embargo, el informe advierte que el beneficio del choque petrolero está limitado por la debilidad de la producción nacional. En 2014, cuando los precios del petróleo promediaron 99 dólares por barril, Colombia exportó 28.900 millones de dólares en crudo, apoyada en una producción cercana a 990.000 barriles diarios. En 2026, la producción ronda los 740.000 barriles diarios, cerca de 25 % menos.

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Para los analistas, este contraste evidencia que, con un mejor ambiente de negocios y mayor producción, el país podría aprovechar mucho más los choques favorables de precios. Aunque esto puede reabrir el debate sobre la dependencia petrolera, los mayores recursos también podrían destinarse a programas sociales, política industrial o diversificación productiva.

Estados Unidos se mantiene como el principal receptor de combustibles colombianos, con 1.995 millones de dólares en los primeros cuatro meses de este año, lo que equivale a un aumento de 20,2 %. Le sigue Panamá con 1.428 millones de dólares y un alza de 30,3 %. No obstante, México e India son los dos destinos en donde se registraron mayores incrementos en las exportaciones de crudo colombiano, con mejoras de 336 % y 118 %, respectivamente.

Exportaciones mensuales de petróleo Foto: Banco de Bogotá

Y aunque entre enero y abril las exportaciones de productos agropecuarios cayeron 27 %, impulsadas por menores ventas de carne de res y de café, un análisis del Banco Popular sostiene que las ventas externas del grano superaron por primera vez en 25 años a las de carbón. Las exportaciones de café fueron de 1.963 millones de dólares en los cuatro primeros meses del año y las de carbón de 1.505 millones.