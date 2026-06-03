Exportaciones suben 11,7 % y el petróleo lidera el avance; dificultades arancelarias no afectaron el comercio internacional

Las exportaciones colombianas alcanzaron los 4.600,4 millones de dólares FOB en abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 11,7 % frente al mismo mes de 2025, según información procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas, cuyas ventas externas aumentaron 46,2 % en comparación con abril del año anterior.

La revaluación del peso colombiano continua generando una enorme preocupación para el sector cafetero colombiano.



En un año, la tasa de cambio ha caído cerca de $549 pesos por dólar, provocando que la familia cafetera deje de percibir mas de $400.000 pesos por su carga de café.… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) June 3, 2026

Durante abril, este sector concentró el 45,4 % del valor total de las exportaciones del país. Le siguieron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con una participación de 22,2 %; las manufacturas, con 18,7 %; y otros sectores, con 13,7 %.

Uno de los principales motores del crecimiento fue el petróleo. En abril de 2026, Colombia exportó 14,2 millones de barriles de crudo, cifra que representó un incremento de 18,1 % frente al mismo mes de 2025.

Las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron los 2.090,4 millones de dólares FOB, impulsadas principalmente por el aumento de 72,3 % en las exportaciones de petróleo y sus derivados, que aportaron 47,5 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

En contraste, las exportaciones del sector manufacturero registraron una caída de 8,3 %, al ubicarse en 859,3 millones de dólares FOB. El descenso estuvo asociado principalmente a las menores ventas de maquinaria y equipo de transporte (-24,8 %) y de artículos manufacturados clasificados según el material (-10,4 %).

Por su parte, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron 1.021,7 millones de dólares FOB, lo que representó una reducción de 27,0 % frente a abril de 2025. La disminución obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de café sin tostar, que retrocedieron 49,9 %, y de flores y follajes cortados, que disminuyeron 20,0 %.

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“Las cifras de exportaciones al mes de abril, el resultado es positivo, hay un crecimiento en abril del 11% y en el periodo de enero a abril del cuatrimestre hay un crecimiento del 14%”, señala Javier Díaz Molina, presidente de Analdex

El grupo denominado Otros sectores fue el que presentó el mayor crecimiento porcentual, con un aumento de 78,3 % respecto al mismo mes del año anterior. Este comportamiento estuvo explicado fundamentalmente por el incremento en las exportaciones de oro no monetario, que aportó la totalidad de la variación positiva del grupo.

Las exportaciones de Colombia crecieron 11,7 %, según datos del Dane. Foto: El País

Reacciones de los gremios

German Bahamon Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, compartió sus impresiones por medio de su cuenta de X, señalando la preocupación del sector cafetero, señalando que en un año, la tasa de cambio ha caído cerca de $549 pesos por dólar.

“La revaluación del peso colombiano continúa generando una enorme preocupación para el sector cafetero colombiano. En un año, la tasa de cambio ha caído cerca de $549 pesos por dólar, provocando que la familia cafetera deje de percibir más de $400.000 pesos por su carga de café. Estamos hablando de un impacto cercano al 17% de su ingreso. Un impacto monumental para la familia cafetera, que afecta peligrosamente la rentabilidad de su cosecha. Hay más de 540.000 familias que sostienen empleo, arraigo y desarrollo en las regiones de Colombia”, destaca German Bahamon Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.