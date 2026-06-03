Mundial de fútbol, ¿qué tanto está moviendo registradoras en junio? Ventas del comercio habían perdido fuerza

Faltan 8 días para que empiece el mundial pero desde ya, el movimiento del comercio se evidencia, y no solo en los centros comerciales y almacenes, sino en las ventas callejeras.

Camisetas, llaveros, gorras y un sinnúmero de accesorios alusivos a la fiesta futbolera más grande del mundo están moviendo las registradoras.

La expectativa de los comerciantes es la de revertir la tendencia que evidenció la Bitácora Económica de Fenalco, según la cual, los indicadores correspondientes a abril reflejaron un desempeño más débil, incluso, el más lánguido registrado en lo corrido de 2026.

La encuesta mostró que el 32 % reportó que sus volúmenes de ventas fueron superiores a los obtenidos un año atrás, mientras que el 68 % indicó que permanecieron similares (39 %) o bajaron (29 %).

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, enfatizó en la tendencia, al decir que “los resultados muestran una pérdida gradual de impulso en la actividad comercial. La dinámica se está debilitando y los comerciantes enfrentan un entorno de creciente incertidumbre que afecta las decisiones de inversión y consumo”.

Centros comerciales, con mejor pronóstico, por la seguridad que perciben los ciudadanos. Foto: Foto 123RF

Una luz en el túnel

La Bitácora evidencia que en el año anterior, el 39 % de los empresarios consideraba que la situación económica mejoraría. No obstante, esa proporción se redujo al 25 %.

El ambiente se ha ido nublando, pues si antes los pesimistas eran el 11 %, ahora son el 21 %.

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“Este cambio en la percepción responde a los elevados niveles de incertidumbre política en época electoral, así como a las preocupaciones por la tendencia al alza de la inflación”, señala la Bitácora.

Y es que, si la economía no crece, el coletazo lo sienten de manera directa los sectores como el comercio.