Juan Valdez usa inteligencia artificial para crear cafés personalizados según los apellidos de los colombianos

La personalización continúa ganando terreno dentro del consumo masivo y ahora llega incluso al café. Juan Valdez presentó “El sabor de tu origen”, una iniciativa que busca transformar la experiencia cafetera tradicional mediante mezclas personalizadas construidas a partir de los apellidos y las raíces familiares de cada consumidor. }

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La propuesta, disponible inicialmente en Juan Valdez 1959, la tienda insignia de la compañía, utiliza inteligencia artificial, análisis demográfico y registros históricos para construir perfiles personalizados de café que mezclan granos provenientes de distintas regiones cafeteras del país.

La idea detrás del proyecto es conectar identidad, tecnología y tradición en una experiencia individualizada.

La apuesta aparece en un contexto interesante para la industria cafetera colombiana. Aunque Colombia continúa siendo reconocida mundialmente como uno de los mayores productores de café, datos citados por la compañía muestran que menos del 5 % de la población vive actualmente en regiones tradicionalmente cafeteras, lo que abre preguntas sobre cómo conectar emocionalmente a nuevas generaciones con uno de los productos más representativos del país.

El corazón del proyecto es una plataforma tecnológica que analiza asociaciones demográficas de apellidos colombianos y las relaciona con distintas zonas cafeteras. A partir de esa información, el sistema genera porcentajes específicos de mezcla que posteriormente son preparados en tiempo real por baristas especializados.

La experiencia también incorpora elementos físicos y digitales. Cada consumidor recibe un empaque personalizado que incluye sus apellidos, composición de la mezcla y una narrativa relacionada con las regiones cafeteras asociadas, mientras la plataforma permite compartir voluntariamente resultados en redes sociales, ampliando el componente experiencial del producto.

La iniciativa también refleja una tendencia más amplia dentro del consumo contemporáneo: las marcas buscan vender menos productos genéricos y más experiencias individualizadas.

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Personalización, inteligencia artificial, entretenimiento y conexión emocional aparecen cada vez más integrados dentro de estrategias comerciales dirigidas especialmente a consumidores jóvenes.

La apuesta adquiere además un componente simbólico importante, considerando que la marca pertenece indirectamente a una industria que representa a más de 550.000 familias caficultoras colombianas, convirtiendo cada experiencia personalizada también en una forma de acercar la cultura cafetera a públicos urbanos y nuevas generaciones.