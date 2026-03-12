Juan Valdez lanza edición limitada junto a Agatha Ruiz de la Prada

Juan Valdez anunció una alianza internacional con la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada para lanzar una edición limitada que combina café colombiano con elementos de diseño y cultura.

La colaboración, que será presentada oficialmente en marzo en Madrid, busca posicionar la marca en distintos mercados internacionales mediante una propuesta que integra el origen del café con el universo visual característico de la creadora europea.

La colección incluye un café del portafolio ‘Mujeres Cafeteras de Juan Valdez’, con perfil balanceado y notas a mora y caramelo, además de productos como mugs de peltre, bolsas reutilizables y empaques intervenidos con los colores y formas distintivas de la diseñadora.

Según la compañía, la edición limitada estará disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Turquía, Dubái y Florida (Estados Unidos), tanto en tiendas físicas como en canales de comercio electrónico y supermercados.

“Esta alianza representa el encuentro de dos mundos: el legado cafetero de Colombia y el diseño español de autor. Más que una colaboración estética, es una apuesta estratégica para acercarnos emocionalmente a los consumidores en Colombia y el mundo desde una figura emblemática que encarna creatividad y optimismo”, señaló Camila Escobar, CEO de Juan Valdez.

La iniciativa también se enmarca en la estrategia de internacionalización de la marca, que pertenece a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y representa a más de 550.000 familias caficultoras del país. A través de sus productos y tiendas, la empresa busca generar valor agregado para el café colombiano en mercados globales.

De acuerdo con la compañía, este tipo de colaboraciones permite ampliar el alcance cultural del producto y conectar con audiencias más jóvenes mediante propuestas que integran gastronomía, diseño y estilo de vida. La colección estará disponible por tiempo limitado en los mercados donde opera la marca.