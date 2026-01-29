De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

Durante varios días, en redes sociales circuló un video grabado en el norte de Barranquilla en el que se veía a un hombre mayor recorrer las calles en bicicleta, con varios termos de café a la espalda, un delantal blanco y una gorra en la que se leía el nombre “John Valdez”.

La escena, muy normal para quienes transitan a diario por parques y zonas comerciales de la ciudad, llamó la atención por el nombre del vendedor era casi idéntico al de la marca de café colombiano más reconocida dentro y fuera del país.

Ese hombre es Ángel Miguel Balaguera Jaimes, un santandereano de 73 años que vive en Barranquilla desde 1978 y que se ha dedicado por décadas a vender tintos en las esquinas, cerca de gimnasios, tiendas y parques.

La grabación, compartida inicialmente por usuarios en redes sociales, se hizo viral en poco tiempo y generó miles de comentarios. A partir de ese momento, distintas publicaciones comenzaron a preguntarse quién estaba detrás del personaje que muchos ya llamaban ‘John Valdez’.

La historia llegó rápidamente a oídos de la marca Juan Valdez, que confirmó públicamente que estaba buscando al vendedor que se había vuelto viral. Tras varios días de difusión, la empresa logró ubicarlo y programó un encuentro en un centro comercial de Barranquilla, al que Ángel Miguel asistió sin su vestimenta habitual y acompañado por representantes de la compañía.

El vendedor reconoció sentirse nervioso por la atención mediática. “Estoy nervioso por tanta fama”, dijo a su llegada al lugar del encuentro. Aunque ha señalado que no se siente cómodo frente a las cámaras, accedió a asistir a la actividad organizada por la marca.

Durante ese encuentro, Juan Valdez anunció una serie de apoyos concretos. El más visible fue la entrega de una moto eléctrica, que le permitirá desplazarse con mayor facilidad por la ciudad y continuar con su trabajo diario.

Además, la empresa informó que le brindará capacitación para optimizar la preparación y conservación del café que vende en la calle, así como el suministro de café de la marca durante un año.

La entrega de la moto se realizó en un acto organizado por la compañía. Con los ojos cubiertos, Ángel Miguel fue guiado por una funcionaria hasta el lugar donde se encontraba el vehículo.

Al descubrirlo, se mostró visiblemente conmovido y agradeció el gesto. Según lo informado por la marca, el objetivo de estos apoyos es facilitar su movilidad y mejorar las condiciones en las que desarrolla su actividad.