Barranquilla se ha consolidado como uno de los destinos turísticos perfectos para visitar en unas vacaciones. Es una ciudad que cuenta con una amplia oferta de atractivos recreativos y culturales para conocer y disfrutar.

En la lista se incluye su centro histórico, donde los viajeros se encuentran con el Paseo de Bolívar, una de las avenidas más destacadas de la ciudad.

Para los amantes de la cultura están el Museo del Caribe y el Museo de Arte Moderno, que cuenta con obras de importantes artistas, como Fernando Botero, Enrique Grau y Alejandro Obregón, entre muchos otros.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que en la capital del Atlántico también es posible visitar la Catedral María Reina, referente arquitectónico de Colombia, y el Castillo de San Antonio de Salgar, una construcción muy representativa de esta ciudad.

Barrio Abajo

Sin embargo, estos lugares emblemáticos no son los únicos. En Barranquilla hay un destino que vale la pena conocer debido a su importancia histórica, su arte y su aporte cultural a esta capital.

El Barrio Abajo es uno de los lugares icónicos y representativos de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla/API.

Se trata de Barrio Abajo, el cual es escenario del Museo del Carnaval, La Ruta de la Marimonda y otras maravillas, declarado como Bien de Interés Cultural del Distrito de Barranquilla.

De acuerdo con información de la Alcaldía de la ciudad, este barrio no es solo un espacio geográfico, sino que se ha consolidado como una memoria viva, donde la historia y la cultura se abrazan a diario.

Su nombre se debe a que está situado aguas abajo del río Magdalena, en dirección a su desembocadura en el mar Caribe. Es un barrio de origen, el primero de trabajadores de la ciudad; un lugar de raíces, ancestralidad y asentamientos, que ha preservado su identidad desde que Barranquilla fue elevada a la categoría de ciudad en 1857.

Este lugar es considerado un depositario vivo de expresiones materiales e inmateriales de La Arenosa. Sus tradiciones están ligadas a la evolución de la ciudad y a los referentes simbólicos de sus ciudadanos, motivo por el cual se le considera cuna del Carnaval de Barranquilla, de acuerdo con la información oficial.

Este lugar es tradicional y vale la pena conocerlo. Foto: Alcaldía de Barranquilla/API.

Se dice que aquí la historia la cuentan sus coloridas fachadas con murales, las verbenas y la hospitalidad de su gente.

Actualmente, este emblemático territorio es epicentro del proyecto “Barrio Abajo, Museo a Cielo Abierto”, una iniciativa de transformación urbana liderada por la Alcaldía, con un gran componente participativo para fomentar la apropiación comunitaria y fortalecer las dimensiones histórica, turística y cultural.

De esta iniciativa surgieron un total de 14 murales que, más allá del arte, representan la identidad y los sueños compartidos de la comunidad, que trabaja por una identidad colectiva. Estas obras de arte fortalecen el patrimonio vivo de este importante sector. Sin duda, una visita que debe incluirse en la agenda de un viaje por esta ciudad.