Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Se acerca la celebración del Carnaval de Barranquilla 2026, una de las fiestas más emblemáticas de Colombia que este año se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero, ofreciendo diferentes eventos folclóricos y musicales que atraen a millones de turistas locales y extranjeros.

Por eso, con el objetivo de promover el turismo en la llamada ‘Puerta de Oro de Colombia’, la aerolínea Satena anunció descuentos especiales para quienes deseen disfrutar de la festividad, además de la apertura de una nueva ruta aérea que refuerza la conectividad del Caribe colombiano.

Actualmente, la aerolínea opera rutas directas hacia Barranquilla desde Cúcuta, Medellín, Montería, Bucaramanga, Valledupar y Aguachica, con una oferta de 48 vuelos semanales, los cuales están distribuidos de lunes a domingo.

Esta operación busca garantizar opciones de transporte aéreo desde ciudades intermedias y regiones donde Satena desempeña un papel estratégico en la conectividad regional y, en muchos casos, actúa como el único proveedor del servicio.

Por eso, teniendo en cuenta su compromiso de acercar a las regiones con las tradiciones más queridas del país, lanzó el código promocional ‘CARNAVAL’, permitiendo que más colombianos se animen a visitar La Arenosa y disfrutar su emblemática fiesta con un 15% de descuento en la tarifa neta de los vuelos disponibles.

Este código promocional estará vigente para comprar del 14 al 17 de febrero de 2026, facilitando los viajes programados entre el 1 de marzo y el 26 de abril de este mismo año.

El beneficio, según informó la aerolínea a través de un comunicado, abarca las rutas estratégicas que conectan a Barranquilla con el Olaya Herrera de Medellín, Bucaramanga, Montería, Valledupar, Aguachica y, próximamente, Riohacha, gracias a la apertura de una nueva ruta que se inaugurará el 13 de febrero.

Con la ruta Barranquilla-Riohacha, además de fortalecer la conectividad del Caribe Colombiano, la compañía ofrece una ampliación de alternativas de movilidad entre dos destinos estratégicos de la región, ofreciendo tarifas accesibles con un valor de $154.900 COP. en tarifa web y $185.960 COP. en canales de venta presenciales.

De acuerdo con el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, la operación de la aerolínea durante el Carnaval de Barranquilla “responde a la necesidad de garantizar conectividad aérea en un periodo de alta demanda, especialmente para los viajeros que se desplazan desde regiones donde el avión es un medio fundamental de integración con el resto del país”.

De igual manera, agregó que “acompañar este tipo de eventos no es solo una respuesta operativa”, ya que también es una forma de reafirmar su compromiso con la conectividad regional, con el Caribe colombiano y con las comunidades que dependen del transporte aéreo para integrarse al territorio nacional.