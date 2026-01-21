Turismo

¿Qué hacer en Medellín durante un viaje corto? Planes para disfrutar sin gastar mucho dinero

La capital antioqueña ofrece una variada y atractiva oferta de actividades para disfrutar, así como numerosos lugares emblemáticos para visitar.

Redacción Turismo
21 de enero de 2026, 1:19 p. m.
Joven disfrutando de las vistas mientras visita el Paseo del Río en Medellín, Colombia.
Joven disfrutando de las vistas mientras visita el Paseo del Río en Medellín, Colombia. Foto: Getty Images

Entre el 21 y el 26 de enero de 2026, Medellín se convierte en uno de los destinos más visitados de Colombia, a propósito de la llegada del artista puertorriqueño Bad Bunny en el marco de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Con tres conciertos programados en el Estadio Atanasio Girardot, los días 23, 24 y 25 de enero, se prevé un incremento significativo en el arribo de turistas a la capital antioqueña.

La emotiva carta con la que turista uruguayo se despidió de Colombia: “Es un país que te abraza sin conocerte”

Así que si usted es uno de esos viajeros que planea visitar la Ciudad de la Eterna Primavera y, además de asistir al concierto de Bad Bunny, quiere aprovechar su estadía para llevar a cabo otras actividades o conocer lugares emblemáticos sin gastar mucho dinero, a continuación encontrará diversas opciones para sacar el máximo provecho a su recorrido.

Uno de los planes más destacados es la visita a parques y cerros tutelares, como el Cerro El Volador, el Cerro Nutibara o el Jardín Circunvalar, donde es posible disfrutar de caminatas, vistas panorámicas y actividades al aire libre sin costo.

También se puede programar un recorrido por museos con entrada gratuita o de bajo precio, como el Museo Casa de la Memoria y algunos espacios del centro de la ciudad, como la Plaza Botero, que invita a admirar las esculturas monumentales de Fernando Botero sin costo de entrada, rodeada por el Museo de Antioquia y edificios emblemáticos del casco urbano.

Creativo
La Plaza Botero contiene 23 esculturas donadas por el hijo nativo de Medellín y el artista más famoso de Colombia, Fernando Botero. Foto: Getty Images

Muy cerca, se encuentra el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, un oasis verde donde pasear entre orquídeas y aves locales es un plan perfecto para relajarse sin gastar dinero, pues la entrada es gratuita, excepto en eventos especiales.

Por otro lado, se podrían aprovechar los eventos culturales y artísticos gratuitos que suelen programarse durante los fines de semana en bibliotecas, casas de la cultura y escenarios públicos, incluyendo conciertos al aire libre, exposiciones y talleres.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Otro plan que se podría incluir en el itinerario es hacer un recorrido por los barrios que se destacan por su valor histórico y cultural, como Prado Centro, el Perpetuo Socorro o la Comuna 13, donde el arte urbano, la gastronomía local y los emprendimientos ofrecen experiencias accesibles y diseñadas para todo tipo de viajeros.

A estas alternativas se podrían sumar viajes cortos a lugares cercanos y llenos de encanto, como los corregimientos de Santa Elena o San Cristóbal y diferentes municipios que esconden joyas naturales únicas como cascadas, pozos de aguas cristalinas, cuevas y miradores naturales que regalan vistas espectaculares de los paisajes de Antioquia.

