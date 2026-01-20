En redes sociales se ha vuelto cada vez más frecuente que viajeros extranjeros compartan sus experiencias al recorrer Colombia, mostrando los lugares que visitan, las personas que conocen y las sensaciones que les deja el país.

A través de fotos, videos y relatos personales, muchos destacan los aspectos que más los cautivan, como la calidez de su gente, la diversidad cultural y la riqueza natural, elementos que han consolidado a Colombia como un destino único e inolvidable para quienes disfrutan descubrir pueblos llenos de historia, tradición y encanto.

Entre esos testimonios que viralizó en las plataformas digitales, apareció la emotiva carta que escribió el creador de contenido uruguayo José Luis Aguilar en su despedida del país. El texto conmovió a más de uno pues, además de hablar de su experiencia recorriendo las carreteras y pueblos de Colombia, destacó que lo que más lo marcó fue la calidez de las personas, quienes lo hicieron sentir como en casa.

Desde su cuenta de TikTok @deceroaempresario, el influencer registró todo su viaje que duró casi un mes en el territorio nacional. En sus publicaciones, mostró que se animó a recorrer las ciudades más reconocidas del país, como Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, entre otras.

Según su relato, lo que aprendió de su aventura por Colombia es que "nadie es extraño por mucho tiempo, pues es un país que te abraza sin conocerte y que te enseña que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás”.

De igual manera, señaló que hubo una frase que escuchó en cada rincón, desde las playas de Cartagena, hasta en el frío de las montañas, que fue “Bien pueda”, una expresión que, según su perspectiva, refleja la cultura del país y su gente, ya que es un “adelante, una invitación genuina a que te sientas dueño de casa”, explicó.

“Me sorprendió que, sin conocerme de nada, me ofrecían un tinto, una charla o una indicación con una sonrisa", agregó Aguilar. Por eso, aparte de la amabilidad de los colombianos, aseguró que otra de sus cualidades más destacadas es la gran disposición para servir sin esperar nada a cambio, simplemente como un gesto de cortesía para que los demás se sientan cómodos.

Por otro lado, resaltó la astucia para resolver cualquier contratiempo y la actitud positiva con la que encaran el día a día. “El colombiano no se vara, y su energía de salir adelante es contagiosa”, enfatizó el influencer mostrando la cantidad de emprendedores que encontró en cada esquina de los lugares que visitó.

“Lo mejor es que esa lucha diaria no les quita la alegría... Aquí, la felicidad no depende de lo que tienes, sino cómo compartes lo que hay”, añadió mientras recordada su celebración de Año Nuevo en Cartagena, disfrutando de un ambiente de fiesta que le causó emoción.

Por último, subrayó la frase “con mucho gusto”, asegurando que no es simplemente una oración, sino una declaración de principios con la que muchos dejan claro que servir es un placer.