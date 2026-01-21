“Parece un set de película de Avatar”: reacción de turista extranjera al ver los paisajes de Colombia en un viaje por carretera

En redes sociales se ha vuelto común encontrar videos de turistas extranjeros que comparten sus reacciones al visitar Colombia, un país que muchos describen como “mágico” y “acogedor” por la hospitalidad de su gente y la belleza de sus paisajes.

Recientemente, por ejemplo, una viajera llamó la atención al mostrar su asombro durante un viaje por carretera en el país, específicamente en el departamento de Antioquia, mientras se dirigía al municipio de Jardín, reconocido como uno de los destinos más bellos de esta región.

En la publicación la mujer admite que no pudo resistirse a hacer varias paradas durante el trayecto para admirar las impresionantes vistas del camino. “Este es el campo de Colombia, es tan hermoso”, expresa visiblemente emocionada mientras se acerca a la orilla de una carretera para contemplar de cerca el paisaje.

Posteriormente, se le ve haciendo otra parada en la que muestra el Cerro Tusa, la pirámide natural considerada como más alta del mundo, que se ha convertido en un paraíso para el ecoturismo en Antioquia.

“Es como una montaña famosa por ser la más puntiaguda de Colombia y algún día vamos a caminar hasta su cima. Es tan hermoso”, exclama con una sonrisa en su rostro.

En la descripción de la publicación, que ya supera los cuatro mil “me gusta” y acumula más de 87 mil reproducciones, la turista señala que “no importa dónde estés, el campo de Colombia parece un set de película de Avatar”.

Con esta frase, reafirma su asombro al descubrir la magia del país a través de sus imponentes montañas cubiertas de verde, donde se esconden ríos y otras maravillas naturales dignas de admirar y explorar durante un viaje por los diferentes pueblos del territorio nacional.

De hecho, por su belleza paisajística, recorrer Colombia por carretera se ha convertido en una de las experiencias más memorables para quienes desean descubrir la enorme diversidad del país desde la comodidad de un vehículo.

Durante estos recorridos, además de contemplar montañas llenas de verde o, en algunos casos, cubiertas de niebla, también se pueden apreciar costas bañadas por el mar, pasando por valles, desiertos y pueblos tradicionales que a través de sus cultivos dan cuenta también de su historia, tradiciones y cultura.

A esto se suman algunos miradores naturales, justamente como el Cerro Tusa, que ofrecen espectaculares vistas de diferentes zonas del país, conocidas por su riqueza hídrica y natural, clima agradable y ambiente tranquilo.