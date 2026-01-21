Ubicado en la región del Tequendama, a unos 97 kilómetros al sur de Bogotá, se encuentra el municipio de Viotá, en el departamento de Cundinamarca, un territorio cuya historia está ligada a raíces indígenas. En sus orígenes fue conocido como Biutá, un término muisca que significa “muchas labranzas”.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este pueblo se destaca como una joya del patrimonio cafetero, siendo uno de sus mayores atractivos un beneficiadero de cinco pisos en madera, único en su tipo, que a finales del siglo XIX procesaba café con tecnología inglesa y norteamericana, permitiendo que solo tres operarios hicieran el trabajo que antes requería a más de 600 recolectores.

Esta maquinaria que marcó el proceso del café en Colombia se encuentra en la Hacienda California, un punto de referencia histórico que despierta el interés de los visitantes de Viotá, principalmente de aquellos que desean conocer su herencia cafetera.

Gracias a este lugar y su principal atractivo, este municipio cundinamarqués se convirtió en el primer productor de café en el departamento, motivo por el cual se le denomina ‘la capital cafetera de Cundinamarca’.

¿Cómo llegar a la Hacienda California en Viotá?

Para llegar a este sitio de interés histórico en Viotá, los visitantes del pueblo se deben dirigir a la vereda que lleva su mismo nombre, California, iniciando el recorrido desde el parque principal para tomar la Calle Primera hasta la Carrera Segunda.

Una vez en este punto, se debe tomar la vía Viotá - Mesitas hacia el sector de Golconda, donde se toma la vía La Ruidosa y el trayecto continúa hasta la vía que va a San Gabriel, para finalmente llegar a la vereda California, explica la Alcaldía Municipal a través de su sitio web.

Sobre su historia, la misma entidad indica que fue fundada por el Banco de la República y se convirtió en una de las primeras haciendas cafeteras beneficiadas del país. Con el tiempo, llegó a funcionar como una ciudadela, al punto de contar con su propia ficha monetaria.

Según los relatos, durante la época de cosecha, cada tarde los recolectores entregaban el café recogido y el administrador les otorgaba una moneda de latón que, por un lado, indicaba el número de cuartillas recolectadas y, por el otro, llevaba el nombre de la Hacienda California.

Actualmente, en este espacio se ofrecen tours del café, el café colombiano en el siglo XIX. Sin embargo, para vivir esta experiencia es necesario reservar con antelación, precisa en su página web la Alcaldía de Viotá.