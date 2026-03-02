Principales efectos en los mercados internacionales por conflicto en Medio Oriente; empresas deben tomar nota

Los precios del petróleo suben el lunes ante la preocupación de que la guerra en Oriente Medio obstruya el flujo global de crudo y agrave aún más la inflación. Las acciones estadounidenses, mientras tanto, oscilan entre fuertes pérdidas y pequeñas ganancias.

Trump le da un respiro a Cuba y autoriza ventas de petróleo al sector privado, ¿de qué se trata?

Los precios del crudo subieron más del 5 %, lo que probablemente significará pronto precios más altos en las gasolineras. Esto perjudicaría no solo a los hogares estadounidenses, cuyo gasto representa la mayor parte de la economía estadounidense, sino también a las empresas con elevadas facturas de combustible.

El petróleo es uno de los insumos que más efecto sufre por los conflictos militares en Medio Oriente. Foto: adobe stock

El S&P 500 llegó a caer un 1,2 % al inicio de la jornada, liderado por las líneas de cruceros y aerolíneas. Sin embargo, el índice recuperó rápidamente la pérdida, en parte porque los conflictos militares anteriores no han provocado caídas sostenidas en los mercados, y se mantuvo prácticamente sin cambios al mediodía. Al mediodía, hora del Este, el promedio industrial Dow Jones cayó 75 puntos, o un 0,2 %, y el compuesto Nasdaq subió un 0,3 %.

Mientras tanto, los precios del gas natural se mantuvieron altos, lo que podría incrementar las facturas de calefacción durante el resto del invierno, después de que un importante proveedor de gas natural licuado (GNL) a Europa anunciara que suspendería su producción debido a la guerra.

El oro subió un 1,3 %, ya que los inversores buscaron activos más seguros y las autoridades estadounidenses intentaron convencer al mundo de que esta guerra no durará eternamente.

Normalmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajan cuando los inversores se sienten nerviosos. Sin embargo, los rendimientos subieron, en parte porque el aumento de los precios del petróleo presionará al alza la inflación, que ya es peor de lo que a casi todos les gustaría. Esto podría atar las manos de la Reserva Federal e impedirle recortar los tipos de interés.

Unas tasas de interés más bajas pueden impulsar la economía y el mercado laboral, a la vez que empeoran la inflación. Unas tasas más altas pueden tener el efecto contrario.

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

Los conflictos militares pasados ​​en Oriente Medio no han provocado caídas a largo plazo en los mercados. Para que esta guerra desplome las acciones estadounidenses de forma significativa y sostenida, el precio del petróleo quizás tendría que superar los 100 dólares por barril, según los estrategas de Morgan Stanley, dirigidos por Michael Wilson.

Los precios del petróleo siguen muy por debajo de ese nivel. El barril de crudo estadounidense de referencia subió un 5,7%, hasta los 70,86 dólares. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 6,2%, hasta los 77,36 dólares por barril.

Esto ayudó al mercado bursátil estadounidense a reducir parte de su pronunciada pérdida inicial. Morgan Stanley afirma que, históricamente, el S&P 500 ha subido un promedio del 2%, el 6% y el 8% en los meses posteriores a “eventos de riesgo geopolítico”. Esto se remonta a la guerra de Corea, que comenzó en 1950, y la crisis de Suez de 1956.

Las acciones de las aerolíneas fueron algunas de las que más perdieron el lunes. El aumento de los precios del petróleo no solo amenaza sus ya elevadas facturas de combustible, sino que los combates en Oriente Medio también cerraron aeropuertos y dejaron a los viajeros varados. United Airlines cayó un 3,9% y American Airlines perdió un 4,3%.

Norwegian Cruise Line Holdings cayó aún más, un 10,8%. Necesita que los clientes tengan suficiente efectivo para gastar después de pagar la gasolina y otros gastos esenciales.

El operador de cruceros también reportó ingresos menores a los esperados por los analistas en su último trimestre, aunque sus ganancias fueron mejores. Su pronóstico de ganancias para el próximo año fiscal fue menor de lo esperado por los analistas.

Los hoteles, las tiendas de descuento y otras empresas que se benefician de que los clientes tengan más dinero en efectivo gracias a las facturas de combustible más bajas también quedaron rezagadas. MGM Resorts cayó un 4% y Dollar Tree un 2,9%.

Las acciones del sector inmobiliario también experimentaron dificultades, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría traducirse en tasas hipotecarias más caras. La empresa de pinturas Sherwin-Williams cayó un 2,7% y la constructora DR Horton un 3,8%.

Las compañías petroleras, que se beneficiaron del alza del precio del crudo, contribuyeron a limitar las pérdidas de Wall Street. Exxon Mobil subió un 1,4 % y Occidental Petroleum un 1,9 %.

Los efectos del conflicto empiezan a sentirse en los mercados internacionales. Foto: khunkornStudio - stock.adobe.com

Las empresas que fabrican equipos para el ejército también se fortalecieron. Lockheed Martin subió un 2,2% y RTX un 4,6%. Palantir Technologies, cuyo software ayuda a las agencias de defensa globales, subió un 6,3 %, la mayor ganancia en el S&P 500.

Las acciones de las grandes tecnológicas también impulsaron el mercado. Nvidia subió un 3% y fue el mayor impulsor alcista del S&P 500.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia. El DAX alemán perdió un 2,6%, el CAC 40 francés cayó un 2,2% y el Hang Seng de Hong Kong un 2,1%, entre las pérdidas más grandes del mundo.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 4,04% desde el 3,97 % del viernes. Un informe que mostró que el crecimiento del sector manufacturero estadounidense fue mejor de lo previsto por los economistas el mes pasado también contribuyó a elevar los rendimientos.

*Con información de AFP.