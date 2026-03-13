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Michelin cambia liderazgo para sus operaciones en Colombia y Ecuador

Sullivan proviene de la vicepresidencia de Estrategia en América del Norte.

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Redacción Economía
13 de marzo de 2026, 4:47 p. m.
Presidente de Michelin para Colombia y Ecuador.
Presidente de Michelin para Colombia y Ecuador. Foto: Michelin

La compañía multinacional Michelin anunció el nombramiento de Patrick Sullivan como nuevo presidente para Colombia y Ecuador, cargo desde el cual liderará la estrategia de la empresa en ambos mercados de la región andina.

Sullivan asume el cargo tras desempeñarse como vicepresidente de Estrategia para la región de América del Norte, donde estuvo a cargo de áreas como desarrollo de distribución, planificación regional, sostenibilidad, innovación y transformación empresarial.

El ejecutivo reemplaza a Walter Ugozzoli, quien continuará su trayectoria dentro del grupo al asumir nuevas responsabilidades en Brasil.

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El nuevo presidente llega con experiencia en la gestión de materiales compuestos y en la definición de estrategias corporativas orientadas a innovación y sostenibilidad, dos de los pilares que Michelin ha señalado como centrales para su crecimiento global.

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“Es un privilegio sumarme a nuestros talentosos equipos en Colombia y Ecuador. Junto con nuestros aliados, vamos a acelerar la innovación y entregar desempeño total para impulsar la movilidad en la región”, señaló Sullivan tras asumir el cargo.

Michelin ha destacado que este cambio forma parte de su estrategia de fortalecer la operación regional y consolidar su presencia en mercados clave de América Latina.

La compañía, con sede en Clermont-Ferrand (Francia), es reconocida mundialmente por la fabricación de llantas y el desarrollo de materiales compuestos de ingeniería, así como por la creación de soluciones tecnológicas para movilidad, construcción, aeronáutica y energías de bajas emisiones.

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Actualmente, Michelin tiene presencia en 175 países y cerca de 129.800 empleados a nivel global, y ha ampliado en los últimos años su portafolio hacia servicios basados en datos, inteligencia artificial y soluciones para flotas profesionales.