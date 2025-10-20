Suscribirse

Turismo

Colombia ingresa al listado mundial de la Guía Michelin con nueve hoteles reconocidos

El país suma nueve alojamientos reconocidos por su excelencia, diseño y autenticidad, y otros 27 hoteles seleccionados por la Guía Michelin como estancias de calidad en destinos como Guatapé, Barichara y Palomino.

Redacción Economía
20 de octubre de 2025, 9:44 p. m.
La Guía Michelin seleccionó 27 hoteles en todo el país como estancias de calidad que destacan por su arquitectura, autenticidad y servicio.
La Guía Michelin seleccionó 27 hoteles en todo el país como estancias de calidad que destacan por su arquitectura, autenticidad y servicio.

Colombia sumó un nuevo logro en su posicionamiento como destino turístico internacional: nueve de sus hoteles fueron distinguidos con la Llave Michelin, la nueva clasificación creada por la Guía Michelín para destacar experiencias de alojamiento sobresalientes en todo el mundo. Con este reconocimiento, el país ingresa oficialmente al listado global de destinos con hospitalidad de excelencia.

Al igual que las Estrellas Michelín, distinguen a los mejores restaurantes, las Llaves Michelin premian a los hoteles que ofrecen experiencias excepcionales basadas en cinco criterios: arquitectura y diseño interior, calidad del servicio, carácter del establecimiento, relación calidad-precio y aporte a la comunidad o entorno local. La distinción se otorga en tres niveles: una Llave (estancia muy especial), dos Llaves (estancia excepcional) y tres Llaves (estancia extraordinaria).

La embajada de Colombia en Nicaragua tendrá funcionaria en propiedad.
El país suma nueve alojamientos reconocidos por su excelencia, diseño y autenticidad, y otros 27 hoteles seleccionados por la Guía Michelin

En esta primera selección, dos alojamientos colombianos alcanzaron la categoría de dos Llaves Michelin:

  • Cannúa Lodge (Marinilla, Antioquia), reconocido por su modelo sostenible y su conexión auténtica con la comunidad local,
  • Casa Pestagua (Cartagena), una mansión colonial restaurada que conserva la elegancia de los palacios moriscos.

Otros siete hoteles recibieron una Llave Michelin por su diseño, servicio y autenticidad: Hotel Casa Legado (Bogotá), Hotel Quadrifolio, Casa San Agustín, Casona del Colegio y Sofitel Legend Santa Clara (Cartagena), El Cielo Hotel & Restaurant (Medellín) y Hacienda Bambusa (Armenia).

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.
Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Además, la Guía Michelin seleccionó 27 hoteles en todo el país como estancias de calidad que destacan por su arquitectura, autenticidad y servicio, entre ellos Bio Habitat Hotel (Armenia), B.O.G. Hotel (Bogotá), Charleston Santa Teresa (Cartagena) y Marquee Medellín. En destinos emergentes como Guatapé, Barichara y Palomino, figuran alojamientos como Bosko, Tau House, Casa Yahri y Naio Hotel & Villas, que reflejan la expansión del turismo sostenible y de experiencias locales en nuevas regiones del país.

“Este reconocimiento refuerza la reputación de Colombia como un destino de experiencias únicas, sostenibles y de alta calidad. Cada hotel premiado refleja el talento, la creatividad y la hospitalidad de nuestra gente, así como el compromiso del país por ofrecer estancias memorables en todos los rincones de su geografía”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La lista completa de hoteles colombianos seleccionados puede consultarse en:https://guide.michelin.com/es/es/hotels-stays/colombia

