Bogotá anuncia cinco convocatorias internacionales con financiación millonaria para proyectos de innovación, salud mental y cambio climático

La Alcaldía de Bogotá anunció una serie de oportunidades internacionales a los que los ciudadanos pueden acceder desde la capital, Gracias a la iniciativa Boletín fe Oferta Internacional, hay apoyos financieros, premiso y convocatorias que impulsan proyectos relacionados con el cuidado del agua, con la innovación y el bienestar social.

“El acceso al agua, la salud mental de las nuevas generaciones, la investigación sobre los impactos del cambio climático y el desarrollo de tecnologías innovadoras se han convertido en prioridades centrales de la agenda internacional”, establece la Alcaldía en un comunicado oficial. Por lo que esta semana hay cinco convocatorias que buscan proyectos para responder a esos desafíos globales en mención.

Las convocatorias, de acuerdo con la Alcaldía, ofrecen financiación, visibilidad internacional y apoyo técnico para contribuir a que las iniciativas escalen.

Estas son las convocatorias a las que los ciudadanos pueden participar y apostar por ampliar su proyecto a nivel mundial:

Premio Global del Agua Mohammed bin Rashid 2026

Este galardón se enfoca en proyectos innovadores que “desarrollen soluciones sostenibles para producir, almacenar, desalinizar o purificar agua utilizando energías renovables como solar, eólica o biomasa", detalla el informe de la Alcaldía. “La convocatoria busca impulsar tecnologías que permitan mejorar el acceso al agua en diferentes regiones del mundo y promueve soluciones energéticamente sostenibles para enfrentar los desafíos del recurso hídrico“.

Para los proyectos ganadores, se ofrece hasta un millón de dólares. Los postulantes se pueden presentar hasta el 30 de abril.

Convocatoria COP-PILOT – Plataforma Colaborativa Abierta de Horizon Europe

Esta iniciativa busca integrar soluciones tecnológicas en una Plataforma Colaborativa Abierta para la innovación digital. Las iniciativas que sean elegidas en la convocatoria recibirán 200.000 euros con una financiación del 100 % de los costos elegibles, además de contar con asesorías durante ocho meses para escalar tecnologías como inteligencia artificial, internet y automatización. La fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de abril.

Financiamiento BEING para innovaciones en salud mental juvenil

Este proyecto busca financiar iniciativas enfocadas en orientar y mejorar la salud mental de los jóvenes entre 10 y 24 años. “El programa busca apoyar soluciones que ya hayan demostrado resultados y que puedan escalar su impacto a través de modelos sostenibles“, amplía la Alcaldía de Bogotá.

“Está dirigido a organizaciones, universidades y empresas sociales que trabajen en el desarrollo de estrategias innovadoras para fortalecer el bienestar emocional de las nuevas generaciones“, agrega el comunicado. Hay plazo de inscripciones hasta el 31 de marzo.

Climate Impacts Awards – financiación para investigación sobre cambio climático

Esta es una ayuda económica destinada a investigaciones interdisciplinarias que “analicen los impactos del cambio climático en la salud física y mental de las personas“, asegura la administración distrital.

“Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 2.500.000 libras esterlinas para desarrollar estudios que generen evidencia científica y aporten insumos para la formulación de políticas públicas que fortalezcan la resiliencia frente a los efectos del cambio climático“, complementa la Alcaldía.

Los proyectos pueden postularse hasta el 8 de abril.

Convocatoria de proyectos sociales de cooperación internacional 2026 – Fundación ‘la Caixa’

Este financia proyectos de innovación para hacer frente a la pobreza extrema y para reducir las desigualdades en países subdesarrollados de África, Asia y América. “Las iniciativas pueden enfocarse en áreas como desarrollo socioeconómico, salud comunitaria, educación o fortalecimiento de capacidades locales, con el objetivo de promover soluciones sostenibles que contribuyan al desarrollo inclusivo de las comunidades”, se lee en el comunicado. La convocatoria está abierta hasta el 20 de mayo.