En una acción orientada a fortalecer las capacidades de empresas, comercios y emprendimientos, la ciudad de Bogotá puso a disposición de la ciudadanía una amplia oferta de cursos y webinars totalmente gratuitos en 2026.

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Estas oportunidades de formación, articuladas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se enfocan en temas estratégicos como gestión del talento, reputación comercial, exportación, innovación y uso de herramientas digitales, entre otros.

Durante marzo y abril de 2026 se desarrollan múltiples espacios de aprendizaje que no tienen costo para empresarios, comerciantes y emprendedores interesados en potenciar sus estrategias de negocio. La iniciativa ha sido difundida oficialmente en el portal de noticias del Distrito y responde a la necesidad de ampliar conocimientos de gestión empresarial en sectores productivos actuales.

Durante marzo y abril de 2026 se desarrollan múltiples espacios de aprendizaje que no tienen costo para empresarios. Foto: Areandina

Programación y temáticas disponibles

Dentro de los cursos y webinars gratuitos programados para este periodo, se destacan los siguientes:

Webinar “Riesgo reputacional: relaciones comerciales bajo riesgo”. Se llevará a cabo el martes 10 de marzo de 2026, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m., dirigido a entender cómo evitar impactos negativos en la credibilidad y reputación de una empresa. ([turn0search0])

Webinar “Cómo cumplir, competir y exportar a Europa en 2026”. Fecha: martes 17 de marzo de 2026, 9:00 a. m. – 10:00 a. m — enfocado en sostenibilidad empresarial y requisitos comerciales internacionales.

Webinar “Cómo convertir los lunes en festivos con Inteligencia Artificial”. Tendrá lugar el martes 7 de abril de 2026 en el horario de 3:00 p. m. – 5:00 p. m., orientado a implementar herramientas digitales que potencien atención al cliente, ventas y gestión de negocios.

Estos cursos cuentan con expertos y profesionales con experiencia en temas clave para el crecimiento empresarial, y los interesados pueden inscribirse de forma digital a través de los formularios oficiales publicados por la cámara y el Distrito.

Otras oportunidades de formación y apoyo

Además de los webinars programados por la Cámara de Comercio, Bogotá ofrece otras iniciativas de formación empresarial gratuita:

El programa “Conocimiento Pro Bogotá” asigna 1.200 cupos de asesoría especializada para empresas, con diagnósticos y apoyo técnico adaptado a las necesidades de cada negocio, tanto presencial como virtual.

La CCB también ha desarrollado talleres gratuitos dirigidos a innovación, prototipado y gestión de datos en febrero de 2026, que forman parte de la oferta de capacitación gratuita para emprendedores y comerciantes.

Estas acciones forman parte del enfoque de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para ampliar las habilidades de los empresarios en un entorno competitivo y cambiante, facilitando el acceso a conocimiento actualizado sin barreras económicas.

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece multiples iniciativas de formación empresarial gratuita. Foto: Foto: Imagen creada con Gemini / El País

Recomendaciones para participar

Para acceder a estos cursos y webinars sin costo, los empresarios y emprendedores deben:

Revisar las fechas, horarios y temáticas disponibles en los portales oficiales de Bogotá y de la Cámara de Comercio. ([turn0search0]) Inscribirse en los enlaces correspondientes suministrados en las publicaciones oficiales. ([turn0search0]) Planificar su participación de acuerdo con las necesidades de formación de su negocio y aprovechar estos espacios como oportunidad para actualizar competencias empresariales clave.

En conjunto, estas iniciativas reflejan un esfuerzo por fortalecer el ecosistema empresarial en Bogotá durante 2026, con énfasis en innovación, gestión estratégica y herramientas digitales que puedan ayudar a comerciantes y emprendedores a crecer y competir tanto local como globalmente.